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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7155715671577158

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:35

Re: На исходе воскресенье.

Я как то на альтернативную фантастику подсел, думал, может кто напишет, где ошибка, когда мы не правильно пошли своим путём. Фиг вам. Нет там ответа, зато в книгах у авторов всё сладко и хорошо. Счас на мелодрамы переключился. Глядя на происходящее у нас, хочется что бы хоть где то было хорошо.

А так будет всё путём. Мы идём своим путём. Вопрос куда? А курс, он будет. На худой конец друзи придут, нальют, но впритык и с процентами.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:36

Re: Валютный рынок в контексте

А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:39

  Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117[/quote]
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали... :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:43

  somilitark написав:А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....


Это ты боярышника перепил, бы***.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44

  ihorkyiv написав:
  Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117

Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали... :D[/quote]

Да не волнуйтесь вы так, я уже ДС написал. Я все равно как-то дожму эту ситуацию.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44

  ihorkyiv написав:
  Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117

Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали... :D
Та я учора писав, гарячкує Тося, слова підбирає, якщо ображають жорсткіше треба, а не по жіночому, тому і сумління у форумчан.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 7155715671577158
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