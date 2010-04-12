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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:35
Я как то на альтернативную фантастику подсел, думал, может кто напишет, где ошибка, когда мы не правильно пошли своим путём. Фиг вам. Нет там ответа, зато в книгах у авторов всё сладко и хорошо. Счас на мелодрамы переключился. Глядя на происходящее у нас, хочется что бы хоть где то было хорошо.
А так будет всё путём. Мы идём своим путём. Вопрос куда? А курс, он будет. На худой конец друзи придут, нальют, но впритык и с процентами.
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Эвген
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:36
А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....
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somilitark
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:39
Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
[/quote]
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
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ihorkyiv
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:43
somilitark написав:
А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....
Это ты боярышника перепил, бы***.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Tolevas
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44
ihorkyiv написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
[/quote]
Да не волнуйтесь вы так, я уже ДС написал. Я все равно как-то дожму эту ситуацию.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44
ihorkyiv написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
Та я учора писав, гарячкує Тося, слова підбирає, якщо ображають жорсткіше треба, а не по жіночому, тому і сумління у форумчан.
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Перес де Куэльяр
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