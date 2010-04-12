|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:35
Я как то на альтернативную фантастику подсел, думал, может кто напишет, где ошибка, когда мы не правильно пошли своим путём. Фиг вам. Нет там ответа, зато в книгах у авторов всё сладко и хорошо. Счас на мелодрамы переключился. Глядя на происходящее у нас, хочется что бы хоть где то было хорошо.
А так будет всё путём. Мы идём своим путём. Вопрос куда? А курс, он будет. На худой конец друзи придут, нальют, но впритык и с процентами.
-
Эвген
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 23.05.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:36
А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9987
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1764 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:39
Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
[/quote]
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:43
somilitark написав:
А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Это что вообще такое,или вернее обычное бабское?трескотня и что бы её всем миром уговаривали,что бы крутились вокруг её яйцеклеток?
Одна беда,зная что там за монитором,аж ры гать хочется....
Это ты боярышника перепил, быд-ло-школота.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Нед 16 гру, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44
del
Востаннє редагувалось Tolevas
в Нед 16 гру, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44
ihorkyiv написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
Та я учора писав, гарячкує Тося, слова підбирає, якщо ображають жорсткіше треба, а не по жіночому, тому і сумління у форумчан.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2016
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:17
Перес де Куэльяр написав:
"Краса гри". Як казав Libo:
"Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.
больше тошнит вот от такого подсвистывания, на первый взгляд, взрослых людей.
неужели до сих пор не выросли из собственных штанишек? обязательно нужен поводырь?
чтобы, складывая руки в молитве, причитать: "приди, о пьяный прапор, научи сынов твоих заблудших, как жить..."
стыдно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13434
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1812 раз.
- Подякували: 3789 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:25
somilitark написав:
А оксана уже ушла или нет?
Или опять ушла,но тут же вернулась?
Не могу ничего понять,санта барбару из своей дуры сделала???
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
-
ЕЖопова
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 15.08.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 22:29
холява
Пока ДС никак не решится забанить бессрочно мои ники, хочу разобраться с еще одной ложью вашего друга подонка Чая. Он тут как-то намекал, что вы мне предлагали помощь или что-то в этом роде, а я вас потом то ли оскорбил, то ли обидел, то ли еще что. И что вроде за это он мне мстит. Вы сами писали, что сила в правде. Где и когда? Подробности?
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 22:32
ЕЖопова - это второй ник забаненного Мизантропа.
Это не финансовый форум, а какое-то сборище уб-люд-ков.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13997
|1600876
|
|
|6515
|1381066
|
|
|159
|250973
|
|