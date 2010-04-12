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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44
ihorkyiv написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
Ну ось навіщо ви це виклали ?? Я вважав, що своїм постом пацієнта заспокоїв, а ви знову збудника накрапали...
Та я учора писав, гарячкує Тося, слова підбирає, якщо ображають жорсткіше треба, а не по жіночому, тому і сумління у форумчан.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 21:17
Перес де Куэльяр написав:
"Краса гри". Як казав Libo:
"Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.
больше тошнит вот от такого подсвистывания, на первый взгляд, взрослых людей.
неужели до сих пор не выросли из собственных штанишек? обязательно нужен поводырь?
чтобы, складывая руки в молитве, причитать: "приди, о пьяный прапор, научи сынов твоих заблудших, как жить..."
стыдно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:35
Tolevas написав:
Вы сами писали, что сила в правде
До весны далеко, но природа меняется на глазах. Где делось продолжение, после пальца в небо? Я был не пьяный, я сегодня видел! Как верить, и говорить о правде, когда сомое себя предаёшь? Меняя свои принципы, свой девиз? "Детка"
Ры.Сы. Не знаю точно, что у вас происходит, до 22 ещё далеко. Но когда на моих глазах меняются буквы, то меняется моё отношение к этому человеку.
Востаннє редагувалось Эвген
в Нед 16 гру, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:39
дядя Caша написав:
Пришел. Выписал.
tea написав:
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй.
US
Та вже бачу.
Політика і в вихідні не вітається.
П.С.Форумчанам - мене ДС заблокував за політику.Нікого з форумчан не ображав.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:42
Ой ли? А мы сегодня Юлю обсуждали, с чем, покрепче, пока чая не было.
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Эвген
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:45
Tolevas написав:
Чего тебе надо? Вторая фраза была намного слабее первой, точнее совершенно очевидной. Протрезвей. Я забыл тебя спросить, что мне со своей подписью делать.
Меня спрашивать не надо, но и фразы из фильма себе приписывать не надо. И перед моими глазами не изменяйся, морф. Ты мне наливал?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:47
Yuri_T написав: Перес де Куэльяр написав:
"Краса гри". Як казав Libo:
"Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.
больше тошнит вот от такого подсвистывания, на первый взгляд, взрослых людей.
неужели до сих пор не выросли из собственных штанишек? обязательно нужен поводырь?
чтобы, складывая руки в молитве, причитать: "приди, о пьяный прапор, научи сынов твоих заблудших, как жить..."
стыдно.
Пане Юрію, мені начхати про Ваше відношення до Libo
і Ваші суперечки з ним, бачу через одного трусить, тільки від згадки про Libo
, в штанах хто, чи без штанів
Є сито, через яке можна процідити, але залишиться істина і український патріотизм. Во. як вірш
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 16 гру, 2018 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:48
Эвген написав:
Ой ли? А мы сегодня Юлю обсуждали, с чем, покрепче, пока чая не было.
Вчора за обкладинку журнала Шарлі Ебдо з Юлею мене ДС забанив.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:53
Не, я не знаю, точно, что тут происходит, но пора призывать ДС, с одним словом красным цветом. ПОЛНОЧЬ. Думаю ему позволено на час сократить воскресение.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 22:54
Эвген написав:
Не, я не знаю, точно, что тут происходит, но пора призывать ДС, с одним словом красным цветом. ПОЛНОЧЬ. Думаю ему позволено на час сократить воскресение.
слился с фильмом, пижон? Фразу могу повторить, так как авторство мое.
В игноре Пустобрех
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