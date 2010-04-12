|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 22:56
Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом. Какая нежная душевная организация, оказывается, у этого клеветника и провокатора!
Востаннє редагувалось crazymod
в Нед 16 гру, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
-
crazymod
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 369
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:01
Пусть помучится. А вам негоже обсуждать действия администрации. все-таки ветеран, а не "зеленые" нервические слабаки.
somilitark написав:
Вот это садизм от модераторов,оксанка уже матюкается,с нескольких ников шурует,цепляется ко всем и....ничего,так бы себе сказала:вот му даки,заблокировали,а тут вольница,давай карма,поднажми: подставляй карман,наливают!!!
Пар все выпустили, очистились от скверны, поделившись ею с коллегами по форуму?
Готовы к новой длинной рабочей неделе?
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69527
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08
дядя Caша написав: все-таки ветеран
US
В небольших городах проблему не оплаты проезда и не компенсации городом за оказанные услуги льготниками решили просто:они платят 2.5 за проезд,вместо 5 грн,я имею ввиду Бердичев.
Так что я буду знать,когда зайду в маршрутку,сразу с порога заявлю:я ветеран от дяди Саши,сэкономлю 2.5 грн и причём не раз,ДС огромное спасибо за повышение в социальной лестнице
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9989
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:12
crazymod написав:
Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине
, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом.
Я вже тиждень обхожу Вас стороною,не відповідаю на Ваші провокації в мій бік.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16242
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:38
Zebra написав: antey1969 написав:
На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?
Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.
Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.
Ну це ми вже чули... Майбутнє за біткойнами! Щось від вас порад на цю тему вже не має... Щось трапилось?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13997
|1601008
|
|
|6515
|1381098
|
|
|159
|251004
|
|