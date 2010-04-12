RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7156715771587159

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:56

Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом. Какая нежная душевная организация, оказывается, у этого клеветника и провокатора!
Востаннє редагувалось crazymod в Нед 16 гру, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Заблокований
Повідомлень: 369
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:01

  somilitark написав:Вот это садизм от модераторов,оксанка уже матюкается,с нескольких ников шурует,цепляется ко всем и....ничего,так бы себе сказала:вот му даки,заблокировали,а тут вольница,давай карма,поднажми: подставляй карман,наливают!!!


Пусть помучится. А вам негоже обсуждать действия администрации. все-таки ветеран, а не "зеленые" нервические слабаки.
Пар все выпустили, очистились от скверны, поделившись ею с коллегами по форуму?
Готовы к новой длинной рабочей неделе?

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69527
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4450 раз.
Подякували: 8041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08

  дядя Caша написав:
все-таки ветеран

US

В небольших городах проблему не оплаты проезда и не компенсации городом за оказанные услуги льготниками решили просто:они платят 2.5 за проезд,вместо 5 грн,я имею ввиду Бердичев.
Так что я буду знать,когда зайду в маршрутку,сразу с порога заявлю:я ветеран от дяди Саши,сэкономлю 2.5 грн и причём не раз,ДС огромное спасибо за повышение в социальной лестнице :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9989
З нами з: 30.12.09
Подякував: 253 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:12

  crazymod написав:Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом.

Я вже тиждень обхожу Вас стороною,не відповідаю на Ваші провокації в мій бік.
tea
 
Повідомлень: 16242
З нами з: 15.11.08
Подякував: 438 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:38

  Zebra написав:
  antey1969 написав:На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?

Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.

Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.

Ну це ми вже чули... Майбутнє за біткойнами! Щось від вас порад на цю тему вже не має... Щось трапилось?!
Qwerty
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 25.02.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 00:13

  tea написав:Сьогодні на форумі для повного щастя Діда Мажора не вистачає.
Хлопці - перестаньте сваритись.
В Києві - об"єднавчий Собор,а в нас - сварка.

І сьогодні, і вчора, і завтра тебе задрипаного вистачає... Це ж треба було бачити таке! Я до сих пір пригадую і сміюсь! І таке на валютному форумі! З котомочкою помаранчевого кольору! Працювати не пробував?! Хто там «Нєдоросля» написав?! Ти на якій мийці працюєш?! І чому спецодяг після роботи не знімаєш?! За матч кілометри три по сектору набігав! Пацани в секторі з голим торсом, а це в фуфайці, шапочці, кольорових якихось штанях і з котомкою взад-вперед носиться! Чиста умора!
Qwerty
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 25.02.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 00:30

  tea написав:
  freeze написав:
  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй. :mrgreen:

Якщо б Зеленський був схожий на вас, ото було б страшно... страшно смішно! Оксана щойно скинула в приватних вашу переписку з нею... Мда... Це до халяви точно! Особливо прикольно про зламаний велосипед і розбите коліно! На роботу, я так розумію, ніхто не бере?! Бєда!
Qwerty
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 25.02.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 00:33

  дарий написав:
  tea написав:Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.


Чай, а Вы не хотите попробовать?
Взрослый, серьезный, грамотный и довольно энергичный пересичный...
На самом деле, не так и трудно собрать бабло на компанию...
Токошото акромя старой гвардии в это д-мо никто не хочет лезть!
Удивительно то, что в Нашей ситуации Реально может пройти Человек Из Ниоткуда!
Бойцов, правда,щось не видать... :D

Я бы Дядю Сашу выдвинул.... :cry: :roll:

Однако Он точно не захочет... :oops:

Взрослий, серйозний, грамотний?! Бачили б ви цього серйозного і дорослого! Оксана, яка виявилась чоловіком це ніщо в порівнянні!
Qwerty
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 25.02.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 00:38

Мизантрóп Дякую Мізантропе, краще в рейтингу читать 5 слів, одне з яких д.....ы. Ну, Ви зрозуміли, це виглядає як "слово дав, слово забрав".
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 06.01.17
Подякував: 728 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7156715771587159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1398, 1399, 1400
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13997 1601093
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 гру, 2018 22:22
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6515 1381128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 14:45
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 251018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11213)
17.12.2018 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.