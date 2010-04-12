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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 22:56
Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом. Какая нежная душевная организация, оказывается, у этого клеветника и провокатора!
Востаннє редагувалось crazymod
в Нед 16 гру, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:01
Пусть помучится. А вам негоже обсуждать действия администрации. все-таки ветеран, а не "зеленые" нервические слабаки.
somilitark написав:
Вот это садизм от модераторов,оксанка уже матюкается,с нескольких ников шурует,цепляется ко всем и....ничего,так бы себе сказала:вот му даки,заблокировали,а тут вольница,давай карма,поднажми: подставляй карман,наливают!!!
Пар все выпустили, очистились от скверны, поделившись ею с коллегами по форуму?
Готовы к новой длинной рабочей неделе?
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дядя Caша
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08
дядя Caша написав: все-таки ветеран
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В небольших городах проблему не оплаты проезда и не компенсации городом за оказанные услуги льготниками решили просто:они платят 2.5 за проезд,вместо 5 грн,я имею ввиду Бердичев.
Так что я буду знать,когда зайду в маршрутку,сразу с порога заявлю:я ветеран от дяди Саши,сэкономлю 2.5 грн и причём не раз,ДС огромное спасибо за повышение в социальной лестнице
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:12
crazymod написав:
Феерично, Чай нагромоздил на форуме горы лжи, весь этот срач по его вине
, а теперь его видите ли не спрашивайте об этом.
Я вже тиждень обхожу Вас стороною,не відповідаю на Ваші провокації в мій бік.
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tea
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:38
Zebra написав: antey1969 написав:
На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?
Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1
Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.
Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.
Ну це ми вже чули... Майбутнє за біткойнами! Щось від вас порад на цю тему вже не має... Щось трапилось?!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:13
tea написав:
Сьогодні на форумі для повного щастя Діда Мажора не вистачає.
Хлопці - перестаньте сваритись.
В Києві - об"єднавчий Собор,а в нас - сварка.
І сьогодні, і вчора, і завтра тебе задрипаного вистачає... Це ж треба було бачити таке! Я до сих пір пригадую і сміюсь! І таке на валютному форумі! З котомочкою помаранчевого кольору! Працювати не пробував?! Хто там «Нєдоросля» написав?! Ти на якій мийці працюєш?! І чому спецодяг після роботи не знімаєш?! За матч кілометри три по сектору набігав! Пацани в секторі з голим торсом, а це в фуфайці, шапочці, кольорових якихось штанях і з котомкою взад-вперед носиться! Чиста умора!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:30
tea написав: freeze написав: serg1974 написав:
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй.
Якщо б Зеленський був схожий на вас, ото було б страшно... страшно смішно! Оксана щойно скинула в приватних вашу переписку з нею... Мда... Це до халяви точно! Особливо прикольно про зламаний велосипед і розбите коліно! На роботу, я так розумію, ніхто не бере?! Бєда!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:33
дарий написав: tea написав:
Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
Чай, а Вы не хотите попробовать?
Взрослый, серьезный, грамотный и довольно энергичный пересичный...
На самом деле, не так и трудно собрать бабло на компанию...
Токошото акромя старой гвардии в это д-мо никто не хочет лезть!
Удивительно то, что в Нашей ситуации Реально может пройти Человек Из Ниоткуда!
Бойцов, правда,щось не видать...
Я бы Дядю Сашу выдвинул....
Однако Он точно не захочет...
Взрослий, серйозний, грамотний?! Бачили б ви цього серйозного і дорослого! Оксана, яка виявилась чоловіком це ніщо в порівнянні!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 00:38
Мизантрóп Дякую Мізантропе, краще в рейтингу читать 5 слів, одне з яких д.....ы. Ну, Ви зрозуміли, це виглядає як "слово дав, слово забрав".
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Додано: Пон 17 гру, 2018 02:10
Перес де Куэльяр
странно, правда?
не доросла еще аудитория.
"истина и патриот" суть обыкновенный "диб..л"...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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