Додано: Пон 17 гру, 2018 09:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.



Дата: 17 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,01/28,100 UAH/USD

€ – 31,70/31,90 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB



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