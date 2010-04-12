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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7155715671577158

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:42

Re: Валютный рынок в контексте

Ой ли? А мы сегодня Юлю обсуждали, с чем, покрепче, пока чая не было.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Чего тебе надо? Вторая фраза была намного слабее первой, точнее совершенно очевидной. Протрезвей. Я забыл тебя спросить, что мне со своей подписью делать.


Меня спрашивать не надо, но и фразы из фильма себе приписывать не надо. И перед моими глазами не изменяйся, морф. Ты мне наливал?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:47

  Yuri_T написав:
  Перес де Куэльяр написав:"Краса гри". Як казав Libo: "Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.

больше тошнит вот от такого подсвистывания, на первый взгляд, взрослых людей.
неужели до сих пор не выросли из собственных штанишек? обязательно нужен поводырь?
чтобы, складывая руки в молитве, причитать: "приди, о пьяный прапор, научи сынов твоих заблудших, как жить..."
стыдно.
Пане Юрію, мені начхати про Ваше відношення до Libo і Ваші суперечки з ним, бачу через одного трусить, тільки від згадки про Libo, в штанах хто, чи без штанів :lol: Є сито, через яке можна процідити, але залишиться істина і український патріотизм. Во. як вірш :D
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 16 гру, 2018 22:54, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:53

Re: Валютный рынок в контексте

Не, я не знаю, точно, что тут происходит, но пора призывать ДС, с одним словом красным цветом. ПОЛНОЧЬ. Думаю ему позволено на час сократить воскресение.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:01

  somilitark написав:Вот это садизм от модераторов,оксанка уже матюкается,с нескольких ников шурует,цепляется ко всем и....ничего,так бы себе сказала:вот му даки,заблокировали,а тут вольница,давай карма,поднажми: подставляй карман,наливают!!!


Пусть помучится. А вам негоже обсуждать действия администрации. все-таки ветеран, а не "зеленые" нервические слабаки.
Пар все выпустили, очистились от скверны, поделившись ею с коллегами по форуму?
Готовы к новой длинной рабочей неделе?

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:09

Доброе утро.

Національний банк України повідомляє, що 14.12.2018 відбувся черговий
кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено
заявку 3-х банків в загальній сумі 6 130,0 млн. грн. за процентною ставкою у
розмірі 20,00 % річних.


Согласно графика проведения тендеров по поддержке ликвидности , 14.12.2018 тендер ДО 90 дней
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.

Дата: 17 декабря 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,01/28,100 UAH/USD
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:13

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:39

Привет из Днепра-3

К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.

Дата: 17 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.43

Мелкий опт «неформал»

$ 27,98/28,02-03 UAH/USD
EUR 31,75/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.

Дата: 17 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,05 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в сопровождении доминирования предложения оптовых (до $20,0 тыс.) партий СКВ.


Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.

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