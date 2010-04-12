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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7156715771587159

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:55

Доброго дня. Виглядає на моменті так, «вниз не хочуть, а вгору не можуть» Харків Гагарін. 28.01/28.10.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:56

Привет из Днепра-6

С 11.25 стартовала очень медленная коррекция курса безналичного доллара, опустившая цену последнего по состоянию на 11.54 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:57

Киев узко 27,96/27,99.
Гривны немного.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:31

Re: Валютный рынок в контексте

Два сценарія розвитку на валютному ринку можуть відбутися ближчі дні.

1).Завтра Рада директорів МВФ дає зелене світло на отримання траншу, ринок корегує на 20коп. і Регулятор поповнює ЗВР. Але потім під відміну ВС, рф зробить провокацію, бо тільки з 3.14дарашки зараз йдуть повідомлення про наступ ВСУ на 24 грудня.ВС стан подовжують і курс доляра зростає.

2)Завтра Рада директорів МВФ, бачить прогрес Української Влади у виконаннІ "домашнього завдання" і оголошує про подальшу співпрацю і рішення про надання траншу переноситься на трохи пізніше. Ринок ловить це посилання і мабуть треба трохи притримати "зеленого" до хоча б відміни ВС, якщо це відбудеться. У разі провокації РФ, то всі розуміють куди піде курс.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:41

Привет из Днепра-7

К 12.32 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова сузили спред до 27,875/27,885 UAH/USD

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который вырос до 27,8863 UAH/USD , прибавив 5,95 коп. Полагаю, индикатор вырос на фоне двусторонней дополуденной торговли в паре доллар-гривня на приподнятых с пятницы уровнях.

На 12.38 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен с уровней открытия, не исключено, из-за вялотекущего отката курса СКВ на межбанке: доллар - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Констатируют низкую клиентскую активность. Обороты невысокие.

Дата: 17 декабря 2018 г. на 12.21

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,04 UAH/USD
€ – 31,72/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:53

  Перес де Куэльяр написав:Два сценарія розвитку на валютному ринку можуть відбутися ближчі дні.

1).Завтра Рада директорів МВФ дає зелене світло на отримання траншу, ринок корегує на 20коп. і Регулятор поповнює ЗВР. Але потім під відміну ВС, рф зробить провокацію, бо тільки з 3.14дарашки зараз йдуть повідомлення про наступ ВСУ на 24 грудня.ВС стан подовжують і курс доляра зростає.

2)Завтра Рада директорів МВФ, бачить прогрес Української Влади у виконаннІ "домашнього завдання" і оголошує про подальшу співпрацю і рішення про надання траншу переноситься на трохи пізніше. Ринок ловить це посилання і мабуть треба трохи притримати "зеленого" до хоча б відміни ВС, якщо це відбудеться. У разі провокації РФ, то всі розуміють куди піде курс.

Это можно было описать короче:
"То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет".

Пожалуйста.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

  Captain Obvious написав:Это можно было описать короче: "То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет". Пожалуйста.

А де це Капітан Облом пропав, по 28.40 добре сидиться? По 27.92 мабуть краще було б, так ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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