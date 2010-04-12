Додано: Пон 17 гру, 2018 13:14

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.



Дополуденное снижение курса безналичного доллара от пятничного закрытия

на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указало снижение более значимых бидов ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.14 Киев все еще пребывали на цифре 27,88/27,90 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.



Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



С 11.25 стартовала очень медленная коррекция курса безналичного доллара, опустившая цену последнего по состоянию на 11.54 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD.



К 12.32 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова сузили спред до 27,875/27,885 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который вырос до 27,8863 UAH/USD , прибавив 5,95 коп. Полагаю, индикатор вырос на фоне двусторонней дополуденной торговли в паре доллар-гривня на приподнятых с пятницы уровнях.



На этой отметке (27,875/27,885 UAH/USD)около 13.04 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.38 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен с уровней открытия, не исключено, из-за вялотекущего отката курса СКВ на межбанке: доллар - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Констатируют низкую клиентскую активность. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,01/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,98/28,02-03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,98/28,02-03 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,97/28,03 UAH/USD, розница – 27,93/28,06 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,05 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



Понедельничная сессия валютного межбанка проходила в условиях медленной коррекции безналичной пары доллар –гривня от пятничного высокого закрытия на фоне равновесия покупок и продаж «американца». Полагаю, текущие котировки доллара, с которыми, похоже, смирились импортеры, устраивали и продавцов СКВ.



Иначе говоря, безналичный «американец» постепенно обживает новые на моменте приподнявшиеся с предыдущей недели, уровни. Не исключено, состоявшиеся на предыдущей недели бюджетные трансферы от Казначейства дали некоторую «протечку», и эта гривня в определенной мере обеспечила текущий приподнятый уровень долларовых цен на межбанке.



Регулятор на излете прошлой недели возобновил свои «размашистые» «экзерсисы с гривневой ликвидностью», продав 14-го свои депосертификаты на 22,48 млрд. грн., из которых сроком обращения overnight составили 12,66 млрд. грн.



Рискнем предположить сохранение во вторник вялотекущего, граничащего со стабильностью, тренда безналичной пары доллар-гривня, в котором на стороне «сонных по-зимнему» «зеленых медведей» будут выросший приток экспортной выручки и пролонгация сжатия гривневой ликвидности.



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