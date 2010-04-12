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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7157715871597160

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 957
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
609
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:35

  Перес де Куэльяр написав:
  Captain Obvious написав:Видимо там же, где Капитан Перец, оба они не заработали на аачеле ни-че-го.

На відміну від Капітана Облом , майор форумної служби безпеки України Перес , не робив відкуп «зеленого» , який вчасно здав по 28.80 .

*Відправлено з Чату


Ну, все мы такие вумные, как моя Сара потом (с)

Небось он же и сбросил па39.5 в свое время, и купил па26.
Что-то мы не видели от него сводок не пост-фактум.

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Был мужик в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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