Перес де Куэльяр написав:
На відміну від Капітана Облом , майор форумної служби безпеки України Перес , не робив відкуп «зеленого» , який вчасно здав по 28.80 .
*Відправлено з Чату
Ну, все мы такие вумные, как моя Сара потом (с)
Небось он же и сбросил па39.5 в свое время, и купил па26.
Что-то мы не видели от него сводок не пост-фактум.
Еще в тему:
Был мужик в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла