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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7159716071617162>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 957
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
609
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:20

  Alla77777 написав:холява

Я звернулась за порадою до грамотних фінансових аналітиків, які розуміються в економіці. Я ж далека від цього. Але дякую за Вашу думку. І, якщо мені не зраджує пам"ять, Ви теж не раз тут зверталися за порадою,то чому мені не можна? :) А то прямо так сходу опускаєте мене з небес на землю)))



Упаси Господи, чтобы я плохое удумал !
Все равно ни кто не угадает .
Не потому , что я или Вы не хотите ответить , просто все непредсказуемо .
Если железные нервы , то гривна и проценты, если сердце мягкое и поддается на уговоры , то доллары и мало процентов, и очень крепкий сон.
Выбирайте .
"На носу" Св. Николай , ВСЕХ с Праздником. !!!"
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:26

  Captain Obvious написав:Я имею ввиду мы не видели никаких сообщений в то время от Капитана Перца, что он там хоть что-то сдавал па28.80. Просто потом (сейчас), как Петрушка, выскочил и заявил, что оказывается сливался па28.8. Да-да. А Капитан Очевидность в режиме боевых сводок отписывался. Вот я и говорю, все «оказывается слившиеся» умные, как моя Сара потом. Сильны задним числом.

Капітан Облом пише і гадає, що ніхто не фіксує написане? Помиляєтесь, хоча балабольство у Вас помічалось мною і раніше, тому визнайте, що не вгадали з корекцією після загону .

От що повідомляв Перес де Куэльяр:
Опубликовано: 27 ноября 12.12
Доброго дня , годину тому вiддав валютчику трохи по 28.80 , черг не було ,на прохання по 29 вiдмовив . говорить продати нiкому. Гривня є , далI слiдкую.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 17 гру, 2018 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:37

Alla77777

а зачем столько семерок, хватило бы 3- "Алла Три топора" :mrgreen:

якщо багато вже з'їла -забирайте доляри і в банку 3л під грушу
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:40

prodigy

:mrgreen: Багато сімок, бо палець в клавіатурі застряг))))
Дякую за пораду.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41

  Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка

Перес де Куэльяр
Вт 11 дек, 2018 16:56

Перес де Куэльяр писал(а):
Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату

Vitalych-new писал(а):
так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

Перес де Куэльяр: Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:49

Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:10

  Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! :) Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка :)

А ось і камінг аут Долярчика ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:11

  Alla77777 написав:Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.


Все таки крепкий сон ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:14

  холява написав:
  Alla77777 написав:Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.


Все таки крепкий сон ?

який сон, ще ремонт не почато у лемберзській кавалірці :twisted:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:33

  flyman написав:А ось і камінг аут Долярчика ...

это тёща.
сейчас пойдёт на недвижимость рассказывать, как отдала все нахомяченные деньги приймачку-кровопийце лишь бы только он съехал и не видеть больше его жирной пьяной рожи :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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