Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41

Alla77777 написав: Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка

Перес де КуэльярВт 11 дек, 2018 16:56писал(а):Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.*Відправлено з Чату):так отож.....Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?: Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.