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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:20
Alla77777 написав:холява
Я звернулась за порадою до грамотних фінансових аналітиків, які розуміються в економіці. Я ж далека від цього. Але дякую за Вашу думку. І, якщо мені не зраджує пам"ять, Ви теж не раз тут зверталися за порадою,то чому мені не можна?
А то прямо так сходу опускаєте мене з небес на землю)))
Упаси Господи, чтобы я плохое удумал !
Все равно ни кто не угадает .
Не потому , что я или Вы не хотите ответить , просто все непредсказуемо .
Если железные нервы , то гривна и проценты, если сердце мягкое и поддается на уговоры , то доллары и мало процентов, и очень крепкий сон.
Выбирайте .
"На носу" Св. Николай , ВСЕХ с Праздником. !!!"
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холява
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:26
Captain Obvious написав:
Я имею ввиду мы не видели никаких сообщений в то время от Капитана Перца, что он там хоть что-то сдавал па28.80. Просто потом (сейчас), как Петрушка, выскочил и заявил, что оказывается сливался па28.8. Да-да. А Капитан Очевидность в режиме боевых сводок отписывался. Вот я и говорю, все «оказывается слившиеся» умные, как моя Сара потом. Сильны задним числом.
Капітан Облом пише і гадає, що ніхто не фіксує написане? Помиляєтесь, хоча балабольство у Вас помічалось мною і раніше, тому визнайте, що не вгадали з корекцією після загону .
От що повідомляв Перес де Куэльяр
:
Опубликовано: 27 ноября 12.12
Доброго дня , годину тому вiддав валютчику трохи по 28.80 , черг не було ,на прохання по 29 вiдмовив . говорить продати нiкому. Гривня є , далI слiдкую.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 17 гру, 2018 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:37
Alla77777
а зачем столько семерок, хватило бы 3- "Алла Три топора"
якщо багато вже з'їла -забирайте доляри і в банку 3л під грушу
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:40
prodigy
Багато сімок, бо палець в клавіатурі застряг))))
Дякую за пораду.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41
Alla77777 написав:
Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка
Перес де Куэльяр
Вт 11 дек, 2018 16:56 Перес де Куэльяр
писал(а):
Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
*Відправлено з ЧатуVitalych-new писал(а
):
так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?Перес де Куэльяр
: Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:49
Перес де Куэльяр
Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:10
Alla77777 написав:
Шановні розумні і досвідчені люди!
Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка
А ось і камінг аут Долярчика ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:11
Alla77777 написав:Перес де Куэльяр
Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.
Все таки крепкий сон ?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:14
холява написав: Alla77777 написав:Перес де Куэльяр
Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.
Все таки крепкий сон ?
який сон, ще ремонт не почато у лемберзській кавалірці
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:33
flyman написав:
А ось і камінг аут Долярчика ...
это тёща.
сейчас пойдёт на недвижимость рассказывать, как отдала все нахомяченные деньги приймачку-кровопийце лишь бы только он съехал и не видеть больше его жирной пьяной рожи
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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