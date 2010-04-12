Мизантрóп написав:flyman написав:Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка
А ось і камінг аут Долярчика ...
сукню надягла
Вже пора з учасників форуму створювати театральну трупу і замахнутися на «Шекспіра»!