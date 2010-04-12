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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7159716071617162

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 957
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
609
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:41

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! :) Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка :)

А ось і камінг аут Долярчика ...

сукню надягла :?:

Вже пора з учасників форуму створювати театральну трупу і замахнутися на «Шекспіра»!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:42

Через три тижні...

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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:43

  flyman написав:
  холява написав:
  Alla77777 написав:Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.


Все таки крепкий сон ?

який сон, ще ремонт не почато у лемберзській кавалірці :twisted:

Навіть свій суржик не знають досконало :mrgreen:

Лемберґ (Лємберґ) Львів II — Львів

лемберський (лємберський) 1. львівський (ст)

кавалєрка 1. невелика однокімнатна квартира без окремої кухні та без
вигод (м, ср, ст); Мама лісля від’їзду Крушельницьких поселилася на цій же
вулиці, неподалік від Бабці, у так званій кавалєрці, тобто в одній кімнаті з невеликим
коридором, але без кухні, а, коли я повернулася, ми усі замешкали в
Бабці (Крушельницька); Колись в кавалєрках мешкали переважно неодружені
чоловіки, у таких помешканнях не було осібної кухні та лазнички. Плитка або
піч була в кімнаті. По тому, за совітів, то стала така собі звикла квартира. Таку
кавалєрку колись дістала моя Мамця, і Тато зразу зачав переносити кухню до
спіжарні і доробляти ванну (Авторка)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50

Vadim V

Мужчини, що за дурню ви несете? Я реальна жінка, не Долярчик, ніхто інший :) Запитала поради, називається, на свою голову. Хоча чому я дивуюсь, читаючи ваші баталії на форумі :mrgreen:

P.S. Pішення вже прийнято завдяки одній поважній Людині.
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:09

Могерини на пресс-конференции с Гройсманом сказала:

Мы получили гарантии от украинской стороны в том, что временный эффект от военного положения скоро закончится, и это не скажется плохо на процессе выборов.
https://www.youtube.com/watch?v=i5Sy0ub0dmY с 25:02

Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:14

  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:19

  Yuri_T написав:
  flyman написав:А ось і камінг аут Долярчика ...

это тёща.
сейчас пойдёт на недвижимость рассказывать, как отдала все нахомяченные деньги приймачку-кровопийце лишь бы только он съехал и не видеть больше его жирной пьяной рожи :D


Ближе к телу! :mrgreen: Долярчик получил свое и скучает на полоке.
Гляжу, есть желающие развеять его скуку?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21

  Zebra написав:
  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.


В феврале с 2014-2015 года никаких всплесков не было. До этого в целом тоже.
lrs7719
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