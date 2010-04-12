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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7159716071617162

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 957
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
609
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:09

Могерини на пресс-конференции с Гройсманом сказала:

Мы получили гарантии от украинской стороны в том, что временный эффект от военного положения скоро закончится, и это не скажется плохо на процессе выборов.
https://www.youtube.com/watch?v=i5Sy0ub0dmY с 25:02

Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:14

  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:19

  Yuri_T написав:
  flyman написав:А ось і камінг аут Долярчика ...

это тёща.
сейчас пойдёт на недвижимость рассказывать, как отдала все нахомяченные деньги приймачку-кровопийце лишь бы только он съехал и не видеть больше его жирной пьяной рожи :D


Ближе к телу! :mrgreen: Долярчик получил свое и скучает на полоке.
Гляжу, есть желающие развеять его скуку?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21

  Zebra написав:
  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.


В феврале с 2014-2015 года никаких всплесков не было. До этого в целом тоже.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:37

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.


В феврале с 2014-2015 года никаких всплесков не было. До этого в целом тоже.

зимние микровсплески и при курсе 8 всегда были
просто тогда на них не обращали внимания, как не представляющие спекулятивной ценности ввиду ставок по депо
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:42

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:
  freeze написав:Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.

Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.


В феврале с 2014-2015 года никаких всплесков не было. До этого в целом тоже.

зимние микровсплески и при курсе 8 всегда были
просто тогда на них не обращали внимания, как не представляющие спекулятивной ценности ввиду ставок по депо[/quote]

Последний отскок, насколько мне помнится, был буквально на последних межбанковских торгах 2017 года.
Подождем, недолго осталось. Не исключено, внесет "искажение" в привычный ход тренда решение МВФ, причем оба варианта чреваты отскоками. С временным лагом.
Отложенный "флирт" с Киевом приведет с мновенной "бычьей" реакции безналичного доллара в то время как возможная эйфория от позитива сменится ростом курса СКВ тотчас при падении денег на счета Минфина. Такое неоднократно наблюдалось в прежние годы.

Кстати, раз уж влез со своим комментом, напомню, что политика мало влияет на настроения межбанка.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44

  Alla77777 написав:Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.


Я таки на прошлой неделе забрал доллары из банка, решил не продлеваться на полгода под 6%. Кажется, что правильнее перекинуться в гривну и положить под 17-18% в гривне, но нужно курс нормальный подождать. Пока уже 4 дня жду :-)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:51

  Vitalych-new написав:
  Alla77777 написав:Перес де Куэльяр

Дякую за відповідь. Схиляюся все забрати з банку до кращих часів.


Я таки на прошлой неделе забрал доллары из банка, решил не продлеваться на полгода под 6%. Кажется, что правильнее перекинуться в гривну и положить под 17-18% в гривне, но нужно курс нормальный подождать. Пока уже 4 дня жду :-)


за 4 дня +5коп макс.

*** ждет драйв после 24 дек
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:04

  Alla77777 написав:Vadim V


Не переймайся , відповідь була не тобі, тоесть , чі М чі не Ж , вы там сами определитесь...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31

В среду Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0.25%. Сегодня, за два дня до этого события, Дональд Трамп в довольно жесткой форме призвал Комитет воздержаться от ужесточения монетарной политики.

«Невероятно, что ФРС вообще раздумывает над еще одним повышением ставки на фоне очень сильного доллара, практически отсутствующей инфляции, взрывающегося вокруг нас мира, горящего Парижа и проблем Китая», - возмутился в твиттере президент США.
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