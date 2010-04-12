Мы получили гарантии от украинской стороны в том, что временный эффект от военного положения скоро закончится, и это не скажется плохо на процессе выборов.
Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:09
Могерини на пресс-конференции с Гройсманом сказала:
Мы получили гарантии от украинской стороны в том, что временный эффект от военного положения скоро закончится, и это не скажется плохо на процессе выборов.
Так что имхо никаких резких всплесков курса до Нового года не будет.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:14
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:19
Ближе к телу! Долярчик получил свое и скучает на полоке.
Гляжу, есть желающие развеять его скуку?
US
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:37
зимние микровсплески и при курсе 8 всегда были
просто тогда на них не обращали внимания, как не представляющие спекулятивной ценности ввиду ставок по депо
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:42
зимние микровсплески и при курсе 8 всегда были
просто тогда на них не обращали внимания, как не представляющие спекулятивной ценности ввиду ставок по депо[/quote]
Последний отскок, насколько мне помнится, был буквально на последних межбанковских торгах 2017 года.
Подождем, недолго осталось. Не исключено, внесет "искажение" в привычный ход тренда решение МВФ, причем оба варианта чреваты отскоками. С временным лагом.
Отложенный "флирт" с Киевом приведет с мновенной "бычьей" реакции безналичного доллара в то время как возможная эйфория от позитива сменится ростом курса СКВ тотчас при падении денег на счета Минфина. Такое неоднократно наблюдалось в прежние годы.
Кстати, раз уж влез со своим комментом, напомню, что политика мало влияет на настроения межбанка.
US
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44
Я таки на прошлой неделе забрал доллары из банка, решил не продлеваться на полгода под 6%. Кажется, что правильнее перекинуться в гривну и положить под 17-18% в гривне, но нужно курс нормальный подождать. Пока уже 4 дня жду
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:51
за 4 дня +5коп макс.
*** ждет драйв после 24 дек
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:04
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31
В среду Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0.25%. Сегодня, за два дня до этого события, Дональд Трамп в довольно жесткой форме призвал Комитет воздержаться от ужесточения монетарной политики.
«Невероятно, что ФРС вообще раздумывает над еще одним повышением ставки на фоне очень сильного доллара, практически отсутствующей инфляции, взрывающегося вокруг нас мира, горящего Парижа и проблем Китая», - возмутился в твиттере президент США.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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