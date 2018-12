Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 71617162716371647165> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 957 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 133 5. более 75% 64% 609 Всього голосів : 957 Додано: Пон 17 гру, 2018 21:03 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 2,99 коп., на торгах понедельника упал на 4,90 коп., оказавшись на уровне 27,8861 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 5,95 коп., составил 27,8863 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 17 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ немного понизилась до 27,86/27,91 UAH/USD на очень символическом преобладании продаж «американца», которых удовлетворяла ситуативная «приподнятость» долларовых цен. Эти действия к 10.30 сменились равновесной торговлей в паре доллар-гривня, позволившей сузить спред до 27,87/27,90, а спустя 27 минут маржа цен доллара стала еще уже: 27,88/27,90 UAH/USD UAH/USD.

С 11.25 обозначился плавный нисходящий тренд пары доллар-гривня, понизивший цену пары по состоянию на 11.55 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD. Эта коррекция была остановлена очередным периодом относительной стабильности и сбалансированной торговли, консолидировавших курс СКВ на уровне 27,875/27,885 UAH/USD.

Период стабильности затянулся до 14.00, когда незначительное преобладание покупок приподняло их до 27,880/27,905 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до 15.30 Киева.



В районе отметки 27,88/27,90 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 17 декабря, констатировав сохранение курсом безналичного доллара состоявшегося во второй половине предыдущей сессии своей «приподнятости», которая, судя по тому, что значительный процент времени понедельничных торгов пара доллар-гривня торговалась в балансе спрос/предложение, устраивала и покупателей и продавцов СКВ.



Это же обстоятельство обеспечило заметное повышение средневзвешенного курса доллара по сравнению с пятницей – львиная доля сделок состоялась при более высоких, чем 14 декабря, ценах.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8861 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,65% с 28,0672 UAH/USD до 27,8861 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 12.24 Киева – 16,50/18,25 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, рост обеспечили объемные сделки в паре доллар-гривня на фоне приподнявшихся ее на пятничных торгах курсах, уровень которых удовлетворяет и покупателей и продавцов СКВ.



Во-вторых, в дебюте новой недели снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, способствуя сохранению высоких цен на безналичный доллар.



В-третьих, если судить по динамике ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, понизившимся во время самой активной фазы торгов с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,500/18,50% годовых, на рынке гривневого ресурса наступило «послабление». Тренд утром понедельника не был подтвержден, понизившимися с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако, полагаю, регулятор, разместивший 14-го свои депосертификаты на сумму 22,479 млрд. грн., из которых объем коротких (overnight) бумаг составил 12,658 млрд. грн., погасил последние, что не успел зафиксировать индикатор состояния коррсчетов.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 17 декабря едва заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара снова стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



Во-вторых, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью (синдром понедельника»).



В-четвертых, для понедельника обороты сделок в паре доллар-гривня оказались довольно приличными. Полагаю, это следствие сбалансированной, в целом, торговли 17 декабря.



Наличный рынок за исключение Запорожья, где после обеда «вдруг» возник агрессивный клиентский спрос на доллар, констатировал в течение понедельника вялую нисходящую динамику. В которой, отчасти было «виновато» нежелание клиентов приобретать валюту. Кроме того, сопровождавшее откат сужение спреда в паре доллар-гривня индицировало относительную сбалансированность рынка. Не исключено, что на это настроение наличного доллара в течение 17 декабря оказала влияние относительная курсовая стабильность «зеленого» безнала, котировки которого в понедельник не покидали район 27,86-88/27,885-905 UAH/USD. По нынешним неспокойным временам – типичный «боковик».



Также мы не исключаем, что одной из причин «саботажа» покупателей СКВ могло стать ожидание результатов намеченного на 18 декабря заседания Совета директоров МВФ, на котором будет решаться вопрос о возобновлении кредитования Киева.

Справедливости ради стоит напомнить, что поступление на счета Минфина страны первых заемных денег в твердой валюте почти всегда в прежней жизни вызывало рост курса этой валюты на межбанке.



Итак, наличный доллар в течение понедельника почти везде в системных центрах валютообменного бизнеса плавно снижался в цене.



В течение 17 декабря позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (Запорожье), либо понизилась на 1,0-3,0 коп. Офера «американца» 17-го потеряли 1,0-6,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-7,0 коп. (лидерство в снижении сохранил рынок Харькова). Позиция «предложение» стала ниже на 3,0-11,0 коп. (лидерство в откате никому не уступил все тот же Харьков).



Вялотекущее снижение наличной пары доллар-гривня в течение понедельника дает основание ожидать аналогичного настроения на вторничной сессии валютного межбанка. Полагаю, вполне реальный прогноз, который к тому же базируется на ожиданиях притока экспортной выручки из-за рубежа, сохранении относительной пассивности импортеров и незначительные порции возобновившейся Казначейством компенсации НДС.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 17 декабря в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 17 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметной уже поутру пассивности покупателей СКВ. Это предопределило тактику торгов у местных валютчиков-«неформалов» на целый день, характерный перманентным «техническим» преобладанием «приноса».



Нельзя сказать, чтобы офера со стороны клиентов на доллар был особенно агрессивным, просто потенциальные покупатели впали в зимнюю спячку, поднимая риски перекоса рынка и заставляя дилеров ревизовать действующие цены сообразно моменту.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Констатируют низкую клиентскую активность. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке ситуация коренным образом не изменилась: клиентский «принос» был на «среднем» уровне, а покупатели игнорировали рынок.



Внутридневным снижением действующих цен дилерам «неформального» опта Днепра удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, однако «забастовка» покупателей привела к потерям в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного наличного «неформального» рынка Днепра «четверку с минусом», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



В течение 17 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 6,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 17-го с довольно высоких уровней цен в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



В дополуденной части сессии оптовики Днепра были вынуждены заметно снижать обе позиции наличного оптового «американца» из-за отказа клиентов приобретать СКВ. Как и в розничном сегменте, нельзя сказать, чтобы офера со стороны клиентов на доллар был особенно агрессивным, просто потенциальные покупатели впали в зимнюю спячку, поднимая риски перекоса рынка и заставляя оптовиков ревизовать действующие цены сообразно моменту.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. В сегменте оптовики констатируют очень низкую клиентскую активность в покупках. Обороты низкие.



После обеда на местном рынке ситуация коренным образом не изменилась: клиентские офера были на «среднем» уровне, а оптовый покупатель не появлялся на рынке.



Внутридневным снижением действующих цен дилерам «неформального» опта Днепра удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, однако «саботаж» покупателей привела к потерям в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного наличного «неформального» рынка Днепра «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 17 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 6,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 декабря уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 17-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого ожиданиями возобновления сотрудничества Киева с МВФ. В этой связи потенциальные покупатели отказывались приобретать доллар.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 17-го почти не интересовал клиентов.

Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1305 к $1,1335 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 30 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив обе позиции наличного евро в течение понедельника вполне сообразно отреагировали на этот «привес» пары доллар-евро «в миру». Учтя при этом скромное внутридневное снижение цен наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1305, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала район этой цифры, инициировав с 08.10 Киева ралли, которое поначалу неспешно, а после полудня «веселее» подняло евро в окрестности $1,1340 около 14.00 Киева. Пребывая на этом уровне, пара евро-доллар несколько раз безуспешно пыталась подняться повыше, однако, после конфуза возвращалась к $1,1340.



Наконец, после 17.00 Киева пара евро-доллар прекратила свои попытки отскока и откатилась вниз, к $1,1332, «пробавляясь» разнополярными колебаниями в диапазоне $1,1328-1,1332 в течение часа. Новое ралли пары, стартовавшее около 18.50 оказалось более успешным, «вознеся» пары по состоянию на 20.10 Киева на отметку $1,1354, район которой пара не покидала до 20.40…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро укрепляется относительно доллара США на европейских торгах в понедельник, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные об инфляции в еврозоне за прошлый месяц.



Европейская валюта получила некоторую поддержку за счет информации о том, что итальянские политики достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 год, отмечают эксперты.



Как сообщило новостное агентство ANSA, правительство Италии и депутаты от популистских партий договорились об изменении проекта бюджета на следующий год с уменьшением целевого показателя дефицита бюджета.



На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство страны смогло найти ресурсы, которые позволят снизить целевой показатель дефицита бюджета на 2019 год до 2,04% ВВП с первоначально объявленных 2,4% ВВП.



Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов 17-го по состоянию на 15.10 Киева до $1,1340 по сравнению с $1,1306 на закрытие предыдущей сессии.



Потребительские цены в еврозоне в ноябре текущего года выросли на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в октябре и оказалась минимальной с мая. Предварительные данные зафиксировали повышение на 2%, и экономисты не ожидали пересмотра этой оценки.



Индекс USDX, оценивающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,3%.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥113,24 против ¥113,39 по итогам предыдущей сессии, пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,4 по сравнению с ¥128,2 в пятницу.



Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до $1,2619 с $1,2583 на закрытие предыдущих торгов.



В центре внимания рынка на этой неделе заседания FOMC Федрезерва, Банка Англии и Банка Японии.



Инвесторы ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых - этот повышение станет четвертым в 2018 году. Ожидания повышения ставки американским Центробанком на 2019 год несколько ослабли после недавних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал «голубиного» настроя ФРС.



Двухдневное заседание Банка Японии завершается в четверг, Банк Англии опубликует свое решение относительно уровня ставки на ближайшее время также в четверг.





Несмотря на снижение индекса потребительских цен в еврозоне, курс пары евро-доллар находится на высоких уровнях за день. Наблюдается коррекция курса доллара после того, как на прошлой неделе рост индекса доллара USDX стал самым значительным с сентября. Индекс достигал максимума за полтора года.



Внимание инвесторов направлено на результаты двухдневного заседания Комитета открытого рынка ФРС США, которое начнется 18-го. Ожидается повышение основной ставки на 0,25% до диапазона 2,25-2,50%. Это станет четвертым повышением в текущем году. Ожидается снижение прогноза ФРС на количество повышений ставки в 2019 году.



Во вторник состоится выступление председателя КНР по поводу 40-летнего юбилея начала реформ в Китае. Также на этой неделе в Китае пройдет ежегодная Центральная экономическая конференция, на которой будут обсуждаться основные параметры экономической политики на 2019 год.



Согласно заявлению рейтингового агентства Fitch, Brexit без договора с высокой вероятностью приведет к снижению кредитного рейтинга Великобритании. 17-го внимание направлено на выступление премьер-министра Великобритании Мэй в парламенте.



Для лучшего понимания характера движения пары евро-доллар в ближайшие 2-3 дня, предлагается вернуться ненадолго на прошлую неделю.



Напомним, пара евро-доллар в пятницу продолжила начатое в четверг снижение.



Падение ускорилось утром после того как предварительные индексы деловых настроений PMI за декабрь в Европе вышли слабее прогноза. Во Франции и в сфере услуг, и в промышленности индексы упали ниже отметки 50. В целом по еврозоне композитный индекс упал с 52,7 до 51,3 (прогноз 52,8).



Около 10.50 Киева пара евро-доллар пробила вниз отметку $1,13. Второй раунд укрепления доллара прошел после того как в 15.30 Киева данные по розничным продажам в США за ноябрь вышли лучше прогноза (0,2% м/м против прогноза 0,1% м/м, хотя в годовом выражении показатель упал с 4,8% г/г до 4,2% г/г).

На этом пара евро-доллар показала локальный минимум на отметке $1,1267, и затем стартовало повышение пары, хотя в 16.15 опять вышли хорошие данные из США.



Промышленное производство США в ноябре выросло на 0,6% м/м против прогноза 0,3% м/м, в годовом выражении рост увеличился с 3,8% г/г до 3,9% г/г.



Мы уверены, что с понедельника до заседания ФРС 19 декабря, то есть фактически это 2,5 суток торговых суток, пара евро-доллар без спешки вернется выше $1,13, в район отметки $1,1350 и будет стоять приблизительно на этом уровне в ожидании итогов заседания FOMC Федрезерва.



Кстати вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам выросла уже до 77,3%, вероятность того, что ставка будет после этого еще раз повышена до конца 2019 года, выросла до 55,3%.



Таким образом, почти все снижение вероятностей повышения ставки, которое было показано после изменения риторики ФРС на «голубиную» и слабых данных по рынку труда позапрошлой недели из США, было отыграно обратно.



Вынужден предупредить: на самом деле фьючерсы на ставки – это инструмент специфический. Он очень чувствителен к состоянию фондового рынка США, игроки фьючерсов на ставки боятся сильного падения американских индексов, предполагая, что ФРС тогда воздержится от ужесточения политики. Хотя ФРС настроена куда более оптимистично, и не только ФРС, но и экономисты.

Опрос от Bloomberg на заседание ФРС 19 декабря показывает, что, по ожиданиям экспертов, ФРС понизит прогноз повышений ставки на 2019 год с 3 до 2, еще одно повышение ставки в середине 2020 года также ожидается.



Каким позитивом может «ответить» евро против доллара, за которым стоит продолжение ужесточения монетарной политики ФРС и солидный экономический рост в США?



Замедление экономического роста в Европе (после сокращения ВВП в III квартале в Германии и Италии, судя по сегодняшним европейским индексам PMI, ситуация в отдельных странах еврозоны может только усугубиться)?



Проблемы с Brexit, который неуклонно движется к жесткому сценарию?



Ужесточение монетарной политики ЕЦБ (рынок все меньше ждет, что ЕЦБ сможет повысить ставку в 2019 году)?



В контексте вышеизложенного мы полагаем, что итоги заседания FOMC ФРС дадут старт новому сезону укрепления доллара. Думается, немедленно пару крупные игроки не продают и не сбрасывают окончательно на минимумы года лишь потому, что попытаются на заседании ФРС сделать отскок вверх в район $1,1380-1,1400 с быстрым сбором стопов перед тем, как возобновить реальные объемные продажи пары.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника по обеим позициям.



Торги рублем 17 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по повысившемуся на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и выросшему на 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Понедельничная сессия валютного межбанка проходила в условиях медленной коррекции безналичной пары доллар –гривня от пятничного высокого закрытия на фоне равновесия покупок и продаж «американца». Полагаю, текущие котировки доллара, с которыми, похоже, смирились импортеры, устраивали и продавцов СКВ.



Иначе говоря, безналичный «американец» постепенно обживает новые на моменте приподнявшиеся с предыдущей недели, уровни.



Не исключено, состоявшиеся на предыдущей недели бюджетные трансферы от Казначейства дали некоторую «протечку», и эта гривня в определенной мере обеспечила текущий приподнятый уровень долларовых цен на межбанке.



Регулятор на излете прошлой недели возобновил свои «размашистые» «экзерсисы с гривневой ликвидностью», продав 14-го свои депосертификаты на 22,48 млрд. грн., из которых сроком обращения overnight составили 12,66 млрд. грн.



Рискнем предположить сохранение во вторник вялотекущего, граничащего со стабильностью, нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, в котором на стороне «сонных по-зимнему» «зеленых медведей» будут выросший приток экспортной выручки и пролонгация сжатия гривневой ликвидности.



Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Таким образом, почти все снижение вероятностей повышения ставки, которое было показано после изменения риторики ФРС на «голубиную» и слабых данных по рынку труда позапрошлой недели из США, было отыграно обратно.



Опрос от Bloomberg на заседание ФРС 19 декабря показывает, что, по ожиданиям экспертов, ФРС понизит прогноз повышений ставки на 2019 год с 3 до 2, еще одно повышение ставки в середине 2020 года также ожидается.



Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.



Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.

А будут ли они, учитывая то, что в январе ожидается транш от МВФ + нынешняя власть будет держать курс зубами накануне выборов для мнимой "стабильности"?

- Огневзломостойкие сейфы ....серии CL III сертифицированы по третьему классу ДСТУ EN 1143-1 и имеют толщину защитного слоя - 40 мм. Отвечают классу огнестойкости LFS 30P по ДСТУ EN 15659. от 14 494 грн.

- Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Евро

то что останеться уже точно не будет есть нервы Щоб не їсти нерви .- Огневзломостойкие сейфы ....серии CL IIIот 14 494 грн.- Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Еврото что останеться уже точно не будет есть нервы Востаннє редагувалось yama в Пон 17 гру, 2018 21:49, всього редагувалось 2 разів. взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 449 З нами з: 12.08.17 Подякував: 951 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 гру, 2018 21:46 дядя Caша написав: Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль. Традиционные зимние всплески приходятся на январь-февраль.



В феврале с 2014-2015 года никаких всплесков не было. До этого в целом тоже.[/quote]

зимние микровсплески и при курсе 8 всегда были

просто тогда на них не обращали внимания, как не представляющие спекулятивной ценности ввиду ставок по депо[/quote]



Последний отскок, насколько мне помнится, был буквально на последних межбанковских торгах 2017 года.

Подождем, недолго осталось. Не исключено, внесет "искажение" в привычный ход тренда решение МВФ, причем оба варианта чреваты отскоками. С временным лагом.

Отложенный "флирт" с Киевом приведет с мновенной "бычьей" реакции безналичного доллара в то время как возможная эйфория от позитива сменится ростом курса СКВ тотчас при падении денег на счета Минфина. Такое неоднократно наблюдалось в прежние годы.



Кстати, раз уж влез со своим комментом, напомню, что политика мало влияет на настроения межбанка.



US [/quote]



На настроение может быть и нет. А вот влияние на курс на межбанке заставляет задуматься, что первично, монетка, или речь с трибуны. Иначе взлёт с 8 до 25 я не могу себе объяснить. Иначе, как политикой, и помощи куратора, заслуженно с цветами ушедшего просто так себе, я понять не могу.



Несмотря на все крики, и шантаж от имени МВФ "тяжелый" год по выплатам пережили. Ставши в начале года на курс 28+-. В 19-м году, при нагрузке как в этом, будет погашений внешнего долга больше в 2 раза. И под выборы, вдумавшись в слово МВФ, денег так просто не дадут. Вот где полёт фантазии будет. А не скачки с гаданиями максимум на 1% от курса. Если у кого есть красивый график на 19-й го по внешним выплатам, выложите будь ласка тут.



Раньше, я понимаю так, ЗВР был страховой фонд высоколиквидных запасов, позволяющий стране вести свои финансы, политику. С некоторых пор МВФ следит, чтобы нечто, входячее в ЗВР было привязано к ВВП и бюджету. Дабы валюта страны вписывалась просто соответственно к доллару, просто как средству платежа.

Ну, а если Климкина послушать, то политика всёже...



