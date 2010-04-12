Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка
Щоб не їсти нерви . - Огневзломостойкие сейфы ....серии CL III сертифицированы по третьему классу ДСТУ EN 1143-1 и имеют толщину защитного слоя - 40 мм. Отвечают классу огнестойкости LFS 30P по ДСТУ EN 15659. от 14 494 грн. - Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Евро то что останеться уже точно не будет есть нервы
Любой сейф открывается за 10 мин. при помощи утюга. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть (с)
Den написав:Может кому нада ... Продаю щенка Акиты (Папа чемпион мира,мама чемпион ураины(3-х кратный))..Обе собаки из Японии (сыночки Японских победителей)... Окрас Тигра ... Если кому нада в Личку PS Аналогов в Украине нету ...
Мужчини, що за дурню ви несете? Я реальна жінка, не Долярчик, ніхто інший Запитала поради, називається, на свою голову. Хоча чому я дивуюсь, читаючи ваші баталії на форумі
P.S. Pішення вже прийнято завдяки одній поважній Людині.
є така штука фото на камеру з листочком і написом " Алла777777 для форуму фінанс ЮА", зветься по модному сингла Сигна — сленговый термин, обозначающий фотографию человека вместе с именем или ником почитаемой им знаменитости, а также любой другой надписи, которая написана прямо на его теле, или на бумаге, также сигной является любой атрибут, относящийся к человеку, для которого сделана сигна. Сигны часть часто делаются на основе селфи (так как человек фотографирует сам себя).
Эвген написав:Несмотря на все крики, и шантаж от имени МВФ "тяжелый" год по выплатам пережили. Ставши в начале года на курс 28+-. В 19-м году, при нагрузке как в этом, будет погашений внешнего долга больше в 2 раза. И под выборы, вдумавшись в слово МВФ, денег так просто не дадут. Вот где полёт фантазии будет. А не скачки с гаданиями максимум на 1% от курса. Если у кого есть красивый график на 19-й го по внешним выплатам, выложите будь ласка тут.платежа.
Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка
Щоб не їсти нерви . - Огневзломостойкие сейфы ....серии CL III сертифицированы по третьему классу ДСТУ EN 1143-1 и имеют толщину защитного слоя - 40 мм. Отвечают классу огнестойкости LFS 30P по ДСТУ EN 15659. от 14 494 грн. - Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Евро то что останеться уже точно не будет есть нервы
Любой сейф открывается за 10 мин. при помощи утюга. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть (с)
это если а) открывать дверь незнакомым людям б) находиться дома когда будут открывать сейф . А если ни А ни Б то не открываеться за вменяемое время без прямой наводки Еще есть такая шутка как государственная охрана на пульт и тривожная кнопка , на самом деле удовольствие НЕ дорогое ! к тому же есть замечательный режим сигнализации "я дома" когда человек дома, а внешний контур на сигнализации .
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
somilitark написав:Чуваку на плинтусы не хватает,помогите,бюджет 200 000 грн в мес.,а нету пластмассы купить на 500 грн и дрельку у соседа долгануть,очень надо,будете чемпионами района среди дворняг и прочих))
Тебе нищеберод даже на хрост не хватит ... Так шо харош умничать !!!