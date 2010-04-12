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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7162716371647165>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 957
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
609
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:47

  zzzzzz написав:
Фонда сегодня продолжает сыпаться вплотную приближаясь к годовым минимумам

А что там с нашими евробондами?
Есть динамика?
Слухи об МВФ плодотворно сказались?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:55

  yama написав:
  Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! :) Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка :)
Щоб не їсти нерви .
- Огневзломостойкие сейфы ....серии CL III сертифицированы по третьему классу ДСТУ EN 1143-1 и имеют толщину защитного слоя - 40 мм. Отвечают классу огнестойкости LFS 30P по ДСТУ EN 15659. от 14 494 грн.
- Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Евро
то что останеться уже точно не будет есть нервы

Любой сейф открывается за 10 мин. при помощи утюга.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть (с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:56

  Мизантрóп написав:
  Den написав:Может кому нада ... Продаю щенка Акиты (Папа чемпион мира,мама чемпион ураины(3-х кратный))..Обе собаки из Японии (сыночки Японских победителей)... Окрас Тигра ... Если кому нада в Личку PS Аналогов в Украине нету ...

сучка?

Сукель.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:59

Re: Валютный рынок в контексте

Чуваку на плинтусы не хватает,помогите,бюджет 200 000 грн в мес.,а нету пластмассы купить на 500 грн и дрельку у соседа долгануть,очень надо,будете чемпионами района среди дворняг и прочих))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:59

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:
Фонда сегодня продолжает сыпаться вплотную приближаясь к годовым минимумам

А что там с нашими евробондами?
Есть динамика?
Слухи об МВФ плодотворно сказались?


За декабрь без изменений.
Выпуски с погашением дальше 2021 года котируются от 10% до 10,7%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

  Alla77777 написав:Vadim V

Мужчини, що за дурню ви несете? Я реальна жінка, не Долярчик, ніхто інший :) Запитала поради, називається, на свою голову. Хоча чому я дивуюсь, читаючи ваші баталії на форумі :mrgreen:

P.S. Pішення вже прийнято завдяки одній поважній Людині.
є така штука фото на камеру з листочком і написом " Алла777777 для форуму фінанс ЮА", зветься по модному сингла
Сигна — сленговый термин, обозначающий фотографию человека вместе с именем или ником почитаемой им знаменитости, а также любой другой надписи, которая написана прямо на его теле, или на бумаге, также сигной является любой атрибут, относящийся к человеку, для которого сделана сигна. Сигны часть часто делаются на основе селфи (так как человек фотографирует сам себя).

Происходит от английского слова «signature» — «подпись».
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%A1%D ... 0%BD%D0%B0
така штука при сторенні нових користувачів допомогла б модераторам та іншим користувачам
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

  Эвген написав:Несмотря на все крики, и шантаж от имени МВФ "тяжелый" год по выплатам пережили. Ставши в начале года на курс 28+-. В 19-м году, при нагрузке как в этом, будет погашений внешнего долга больше в 2 раза. И под выборы, вдумавшись в слово МВФ, денег так просто не дадут. Вот где полёт фантазии будет. А не скачки с гаданиями максимум на 1% от курса. Если у кого есть красивый график на 19-й го по внешним выплатам, выложите будь ласка тут.платежа.

Выкладывали уже 100 раз, например
http://dengi.bm.img.com.ua/dengi/orig/e/79/6d6b52a28bec634a0e8226a60d4d979e.jpg
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:03

  vovan_prm написав:
  yama написав:
  Alla77777 написав:Шановні розумні і досвідчені люди! :) Дуже прошу вашої поради. Завтра закінчується депозит в доларах, не можу ніяк вирішити, що робити - забирати з банку (Ощадбанк) гроші чи перекласти до кінця березня (є стовпчик під 4,5% річних). Чи на місяць-два ще продовжити діючий депозит? Мета - зберегти. Лякає воєнний стан, майбутні вибори і т.д. Вже всі нерви собі з"їла, та так і не вирішила, порадьте щось, будь ласка :)
Щоб не їсти нерви .
- Огневзломостойкие сейфы ....серии CL III сертифицированы по третьему классу ДСТУ EN 1143-1 и имеют толщину защитного слоя - 40 мм. Отвечают классу огнестойкости LFS 30P по ДСТУ EN 15659. от 14 494 грн.
- Двери от 4 до 6 класса взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004. от 1500 до 5000 Евро
то что останеться уже точно не будет есть нервы

Любой сейф открывается за 10 мин. при помощи утюга.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть (с)

это если а) открывать дверь незнакомым людям б) находиться дома когда будут открывать сейф . А если ни А ни Б то не открываеться за вменяемое время без прямой наводки :roll:
Еще есть такая шутка как государственная охрана на пульт и тривожная кнопка , на самом деле удовольствие НЕ дорогое ! к тому же есть замечательный режим сигнализации "я дома" когда человек дома, а внешний контур на сигнализации .
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:07

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:
Фонда сегодня продолжает сыпаться вплотную приближаясь к годовым минимумам

А что там с нашими евробондами?
Есть динамика?
Слухи об МВФ плодотворно сказались?


За декабрь без изменений.
Выпуски с погашением дальше 2021 года котируются от 10% до 10,7%

Я так понимаю,если ставку повысят,то немного добавим в доходности?
Или у нас запредельная цена и расти не на чем?
Вернее повышение ставки уже заложено в цене?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09

  somilitark написав:Чуваку на плинтусы не хватает,помогите,бюджет 200 000 грн в мес.,а нету пластмассы купить на 500 грн и дрельку у соседа долгануть,очень надо,будете чемпионами района среди дворняг и прочих))
Тебе нищеберод даже на хрост не хватит ... Так шо харош умничать !!!
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