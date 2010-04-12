Эвген написав:

Несмотря на все крики, и шантаж от имени МВФ "тяжелый" год по выплатам пережили. Ставши в начале года на курс 28+-. В 19-м году, при нагрузке как в этом, будет погашений внешнего долга больше в 2 раза. И под выборы, вдумавшись в слово МВФ, денег так просто не дадут. Вот где полёт фантазии будет. А не скачки с гаданиями максимум на 1% от курса. Если у кого есть красивый график на 19-й го по внешним выплатам, выложите будь ласка тут.платежа.