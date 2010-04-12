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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7162716371647165

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:30

Re: Валютный рынок в контексте

сори давно не писал на этом форуме, возможно месседж получился немного коряво, но то таке...
Vostock
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:20

Завтра буде цікавіший день по руху доляра ніж сьогодні .ДС припускає все ж таки на «ведмежий» фінал . В мене наприклад, інша думка, міркую що трохи відростем на МБ, але інтрига залишається по рішенню надання Україні траншу від МВФ і це вплине на настрій гравців і напрямок для «американця», що може сплутати всі карти . Висловлював свою думку раніше, що в транш до НР не віритися і поки дотримуюсь її , а також повільне зростання доляра до кінця року , як і кожного грудня . Ось трохи до теми з іншого ресурса, що очикують на вівторок, посилання не даю, хто захоче віднайде самотужки: 1) средний курс доллара на торгах вырос — т.е.клиенты готовы были покупать его дороже, чем еще в пятницу;

2) спред несколько сузился, что говорит о том, что все же относительное и шаткое равновесие спроса и предложения было достигнуто.

Окончательно, кто «победит» в этом противостоянии интересов по курсу — экспортеры или импортеры — мы увидим завтра, когда на рынок выйдут те заявки клиентов на покупку валюты, которые сложились за счет гривневых ресурсов до этого размещенных на выходные в краткосрочных депозитах и только сегодня переведенные на отдельные счета в банках для покупки валюты вторником.»

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22

Re: Валютный рынок в контексте

Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32

  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:36

  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?

https://www.youtube.com/watch?v=sDqIp4EB75U
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:53

  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?


К той что была на территории УССР/Украины в то время
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:19

Re: Валютный рынок в контексте

Мизантрóп написав:
  Den написав:Мизантрóп да Ps Гарантия что на первой же выставке вы станете Чепионом Украины !!

меняю Зображення
Неверный ключь . Не сработает это я вам как электрик говорю даже если ноги в тазик с водой поставите не факт, так что дурят вас с ключиком не откроет он ничего

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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:27

  Surfer написав:
  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?


К той что была на территории УССР/Украины в то время


Очень-очень схематично здесь есть немного, смотрите раздел 1992-1995 офкурс карбованца

https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
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