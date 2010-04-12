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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:30
Re: Валютный рынок в контексте
сори давно не писал на этом форуме, возможно месседж получился немного коряво, но то таке...
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:20
Завтра буде цікавіший день по руху доляра ніж сьогодні .ДС припускає все ж таки на «ведмежий» фінал . В мене наприклад, інша думка, міркую що трохи відростем на МБ, але інтрига залишається по рішенню надання Україні траншу від МВФ і це вплине на настрій гравців і напрямок для «американця», що може сплутати всі карти . Висловлював свою думку раніше, що в транш до НР не віритися і поки дотримуюсь її , а також повільне зростання доляра до кінця року , як і кожного грудня . Ось трохи до теми з іншого ресурса, що очикують на вівторок, посилання не даю, хто захоче віднайде самотужки: 1) средний курс доллара на торгах вырос — т.е.клиенты готовы были покупать его дороже, чем еще в пятницу;
2) спред несколько сузился, что говорит о том, что все же относительное и шаткое равновесие спроса и предложения было достигнуто.
Окончательно, кто «победит» в этом противостоянии интересов по курсу — экспортеры или импортеры — мы увидим завтра, когда на рынок выйдут те заявки клиентов на покупку валюты, которые сложились за счет гривневых ресурсов до этого размещенных на выходные в краткосрочных депозитах и только сегодня переведенные на отдельные счета в банках для покупки валюты вторником.»
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22
Re: Валютный рынок в контексте
Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:36
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:53
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:19
Re: Валютный рынок в контексте
Неверный ключь . Не сработает это я вам как электрик говорю даже если ноги в тазик с водой поставите не факт, так что дурят вас с ключиком не откроет он ничего
Отправлено с моего M5 Note через Tapatalk
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:27
Очень-очень схематично здесь есть немного, смотрите раздел 1992-1995 офкурс карбованца
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