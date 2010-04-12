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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:30
Re: Валютный рынок в контексте
сори давно не писал на этом форуме, возможно месседж получился немного коряво, но то таке...
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:20
Завтра буде цікавіший день по руху доляра ніж сьогодні .ДС припускає все ж таки на «ведмежий» фінал . В мене наприклад, інша думка, міркую що трохи відростем на МБ, але інтрига залишається по рішенню надання Україні траншу від МВФ і це вплине на настрій гравців і напрямок для «американця», що може сплутати всі карти . Висловлював свою думку раніше, що в транш до НР не віритися і поки дотримуюсь її , а також повільне зростання доляра до кінця року , як і кожного грудня . Ось трохи до теми з іншого ресурса, що очикують на вівторок, посилання не даю, хто захоче віднайде самотужки: 1) средний курс доллара на торгах вырос — т.е.клиенты готовы были покупать его дороже, чем еще в пятницу;
2) спред несколько сузился, что говорит о том, что все же относительное и шаткое равновесие спроса и предложения было достигнуто.
Окончательно, кто «победит» в этом противостоянии интересов по курсу — экспортеры или импортеры — мы увидим завтра, когда на рынок выйдут те заявки клиентов на покупку валюты, которые сложились за счет гривневых ресурсов до этого размещенных на выходные в краткосрочных депозитах и только сегодня переведенные на отдельные счета в банках для покупки валюты вторником.»
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22
Re: Валютный рынок в контексте
Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:36
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:53
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:19
Re: Валютный рынок в контексте
Неверный ключь . Не сработает это я вам как электрик говорю даже если ноги в тазик с водой поставите не факт, так что дурят вас с ключиком не откроет он ничего
Отправлено с моего M5 Note через Tapatalk
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:27
Очень-очень схематично здесь есть немного, смотрите раздел 1992-1995 офкурс карбованца
Додано: Вів 18 гру, 2018 01:52
спасибо ,
за 92 год всего одна цифра 208, дальше по годам рост на порядки
Больше всего интересуюет именно 90-91 год по советскому (украинскому) рублю найдены лишь официальные курсы центробанка :
03.01.1990 0,6072
02.01.1991 0,5605
13.02.1991 0,5450
01.01.1992 0,5549
опять же советский рубль к купону котировался как 1 к 1. Но например 92м по купону усредненный курс 208 а по рублю официальный на начало года 0,55 - фиг поймешь.
но я так понимаю эти курсы мало общего имели с действительностью ? Как то оценить реальную стоимость рубля в 90-91 можно ?
Додано: Вів 18 гру, 2018 02:29
Интересный вопрос задали!
Самое интересное, что, действительно, хрен найдёшь ответ.
Ссылка freeze"а на НБУ уж сильно схематическая. На Вики то же самое. Была статья
Есть такое:
P.s. Пока писал, Вы совсем поменяли задачу.
1990-1991 это ещё СССР. Соответственно, ещё те валютные законы и запрет на хождение доллара в стране. Хотя реально доллар уже появлялся, но крайне мало, практической роли (во всяком случае, массово) не играл. Карбованец (сначала просто купоны) появились в самом конце 1990 и в 1991 ходил параллельно с рублями. Так что можно смотреть курс рубля. Но это, естественно, официальный. Курс чёрного рынка отличался в десятки раз. Что-то можно найти.
В 1991, если не ошибаюсь, был где-то 30+.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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