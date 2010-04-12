Додано: Пон 17 гру, 2018 23:20

Завтра буде цікавіший день по руху доляра ніж сьогодні .ДС припускає все ж таки на «ведмежий» фінал . В мене наприклад, інша думка, міркую що трохи відростем на МБ, але інтрига залишається по рішенню надання Україні траншу від МВФ і це вплине на настрій гравців і напрямок для «американця», що може сплутати всі карти . Висловлював свою думку раніше, що в транш до НР не віритися і поки дотримуюсь її , а також повільне зростання доляра до кінця року , як і кожного грудня . Ось трохи до теми з іншого ресурса, що очикують на вівторок, посилання не даю, хто захоче віднайде самотужки: 1) средний курс доллара на торгах вырос — т.е.клиенты готовы были покупать его дороже, чем еще в пятницу;2) спред несколько сузился, что говорит о том, что все же относительное и шаткое равновесие спроса и предложения было достигнуто.Окончательно, кто «победит» в этом противостоянии интересов по курсу — экспортеры или импортеры — мы увидим завтра, когда на рынок выйдут те заявки клиентов на покупку валюты, которые сложились за счет гривневых ресурсов до этого размещенных на выходные в краткосрочных депозитах и только сегодня переведенные на отдельные счета в банках для покупки валюты вторником.»