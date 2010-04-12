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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7162716371647165

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:30

Re: Валютный рынок в контексте

сори давно не писал на этом форуме, возможно месседж получился немного коряво, но то таке...
Vostock
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:20

Завтра буде цікавіший день по руху доляра ніж сьогодні .ДС припускає все ж таки на «ведмежий» фінал . В мене наприклад, інша думка, міркую що трохи відростем на МБ, але інтрига залишається по рішенню надання Україні траншу від МВФ і це вплине на настрій гравців і напрямок для «американця», що може сплутати всі карти . Висловлював свою думку раніше, що в транш до НР не віритися і поки дотримуюсь її , а також повільне зростання доляра до кінця року , як і кожного грудня . Ось трохи до теми з іншого ресурса, що очикують на вівторок, посилання не даю, хто захоче віднайде самотужки: 1) средний курс доллара на торгах вырос — т.е.клиенты готовы были покупать его дороже, чем еще в пятницу;

2) спред несколько сузился, что говорит о том, что все же относительное и шаткое равновесие спроса и предложения было достигнуто.

Окончательно, кто «победит» в этом противостоянии интересов по курсу — экспортеры или импортеры — мы увидим завтра, когда на рынок выйдут те заявки клиентов на покупку валюты, которые сложились за счет гривневых ресурсов до этого размещенных на выходные в краткосрочных депозитах и только сегодня переведенные на отдельные счета в банках для покупки валюты вторником.»

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22

Re: Валютный рынок в контексте

Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:32

  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:36

  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?

https://www.youtube.com/watch?v=sDqIp4EB75U
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:53

  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?


К той что была на территории УССР/Украины в то время
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:19

Re: Валютный рынок в контексте

Мизантрóп написав:
  Den написав:Мизантрóп да Ps Гарантия что на первой же выставке вы станете Чепионом Украины !!

меняю Зображення
Неверный ключь . Не сработает это я вам как электрик говорю даже если ноги в тазик с водой поставите не факт, так что дурят вас с ключиком не откроет он ничего

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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:27

  Surfer написав:
  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?


К той что была на территории УССР/Украины в то время


Очень-очень схематично здесь есть немного, смотрите раздел 1992-1995 офкурс карбованца

https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 01:52

  freeze написав:Очень-очень схематично здесь есть немного, смотрите раздел 1992-1995 офкурс карбованца

https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls


спасибо ,

за 92 год всего одна цифра 208, дальше по годам рост на порядки

Больше всего интересуюет именно 90-91 год по советскому (украинскому) рублю найдены лишь официальные курсы центробанка :
03.01.1990 0,6072
02.01.1991 0,5605
13.02.1991 0,5450
01.01.1992 0,5549

опять же советский рубль к купону котировался как 1 к 1. Но например 92м по купону усредненный курс 208 а по рублю официальный на начало года 0,55 - фиг поймешь.

но я так понимаю эти курсы мало общего имели с действительностью ? Как то оценить реальную стоимость рубля в 90-91 можно ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 02:29

  Surfer написав:
  ЛАД написав:
  Surfer написав:Где можно посмотреть курсы доллара 90-95 года ?

Курс доллара к какой валюте?


К той что была на территории УССР/Украины в то время

Интересный вопрос задали!
Самое интересное, что, действительно, хрен найдёшь ответ. :)
Ссылка freeze"а на НБУ уж сильно схематическая. На Вики то же самое. Была статья https://zn.ua/ECONOMICS/denezhnaya_reforma_1995-go_-_rubikon_ukrainskoy_istorii.html, там ссылки на графики, но сами графики куда-то пропали.
Есть такое: https://ratestats.com/hryvnia/1993. Там курсы гривни помесячно, но к рублю.

P.s. Пока писал, Вы совсем поменяли задачу. :)
1990-1991 это ещё СССР. Соответственно, ещё те валютные законы и запрет на хождение доллара в стране. Хотя реально доллар уже появлялся, но крайне мало, практической роли (во всяком случае, массово) не играл. Карбованец (сначала просто купоны) появились в самом конце 1990 и в 1991 ходил параллельно с рублями. Так что можно смотреть курс рубля. Но это, естественно, официальный. Курс чёрного рынка отличался в десятки раз. Что-то можно найти.
В 1991, если не ошибаюсь, был где-то 30+.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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