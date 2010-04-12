Как пишут
Хотя как оказывается в 91 тоже были купоны :
но денежной еденицей они не являлись - они ходили паралелльно рублям и служили лишь нормой призванной регулировать потребление основных пром- и продовольственных товаров - что то по типу талонов. Вот те разноцветные фантики-боливары котоые назывались уже купоно-карбованцами, появились судя по всему лишь в 92м
То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.