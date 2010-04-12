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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7163716471657166

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 04:33

предновогодняя рубрика "это было" в валютном контексте

  ЛАД написав:Карбованец (сначала просто купоны) появились в самом конце 1990 и в 1991 ходил параллельно с рублями.


Как пишут здесь официально карбованец был введен 10 января 1992 года

Хотя как оказывается в 91 тоже были купоны :
Зображення
но денежной еденицей они не являлись - они ходили паралелльно рублям и служили лишь нормой призванной регулировать потребление основных пром- и продовольственных товаров - что то по типу талонов. Вот те разноцветные фантики-боливары котоые назывались уже купоно-карбованцами, появились судя по всему лишь в 92м
Зображення

То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.
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  #<1 ... 7163716471657166
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