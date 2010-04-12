Vostock написав:дядя CaшаСправедливости ради стоит напомнить, что поступление на счета Минфина страны первых заемных денег в твердой валюте почти всегда в прежней жизни вызывало рост курса этой валюты на межбанке.
Наверно так происходит потому что, получив средства в СКВ очень трудно удержаться от того, чтобы не допечатать еще чуть-чуть больше чем нужно "бумаги", ведь скоро НГ, посему рынок проглотит и не заметит. В общем думаю все в курсе, что на декабрь заявлена эмиссия "бумаги" в кол-ве чуть большем чем это нужно.
Просто хочется на займ получить побольше нацвалюты при конвертации на текущие нужды. А станок тут ни при чем.
А по поводу "корявости" не переживайте, здесь по выходным такие перлы встречаются, хоть святых выноси.
US