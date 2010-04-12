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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7163716471657166

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 07:25

  Vostock написав:дядя Caша
Справедливости ради стоит напомнить, что поступление на счета Минфина страны первых заемных денег в твердой валюте почти всегда в прежней жизни вызывало рост курса этой валюты на межбанке.


Наверно так происходит потому что, получив средства в СКВ очень трудно удержаться от того, чтобы не допечатать еще чуть-чуть больше чем нужно "бумаги", ведь скоро НГ, посему рынок проглотит и не заметит. В общем думаю все в курсе, что на декабрь заявлена эмиссия "бумаги" в кол-ве чуть большем чем это нужно.


Просто хочется на займ получить побольше нацвалюты при конвертации на текущие нужды. А станок тут ни при чем.

А по поводу "корявости" не переживайте, здесь по выходным такие перлы встречаются, хоть святых выноси.

US
дядя Caша
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  #<1 ... 7163716471657166
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