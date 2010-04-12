Справедливости ради стоит напомнить, что поступление на счета Минфина страны первых заемных денег в твердой валюте почти всегда в прежней жизни вызывало рост курса этой валюты на межбанке.
Наверно так происходит потому что, получив средства в СКВ очень трудно удержаться от того, чтобы не допечатать еще чуть-чуть больше чем нужно "бумаги", ведь скоро НГ, посему рынок проглотит и не заметит. В общем думаю все в курсе, что на декабрь заявлена эмиссия "бумаги" в кол-ве чуть большем чем это нужно.
Просто хочется на займ получить побольше нацвалюты при конвертации на текущие нужды. А станок тут ни при чем.
А по поводу "корявости" не переживайте, здесь по выходным такие перлы встречаются, хоть святых выноси.
Эвген написав:Несмотря на все крики, и шантаж от имени МВФ "тяжелый" год по выплатам пережили. Ставши в начале года на курс 28+-. В 19-м году, при нагрузке как в этом, будет погашений внешнего долга больше в 2 раза. И под выборы, вдумавшись в слово МВФ, денег так просто не дадут. Вот где полёт фантазии будет. А не скачки с гаданиями максимум на 1% от курса. Если у кого есть красивый график на 19-й го по внешним выплатам, выложите будь ласка тут.платежа.
На виплату держборгу Україна витратить майже третину бюджету — Мінфін На погашення і обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргів у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень. "2019 рік — рік найбільшого виклику в історії України з фінансування зовнішнього і внутрішнього боргів. На їхнє погашення і обслуговування у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень. Це майже третина бюджету. Ці борги створені не сьогодні, вони створені попередніми урядами, і по них прийшов, як кажуть американці, pay day. Лютий, травень, вересень – це місяці пікового навантаження", - сказав Верланов.
За його словами, це виклик як для уряду, так і для всієї країни. А нова програма з МВФ і консервативний бюджет на наступний рік – відповідь на ці виклики. В цілому Мінфін дивиться на виконання бюджету цього і наступного року якщо не з оптимізмом, то принаймні спокійно. https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/17/643660/
Справедливости ради стоит напомнить, что поступление на счета Минфина страны первых заемных денег в твердой валюте почти всегда в прежней жизни вызывало рост курса этой валюты на межбанке.
Наверно так происходит потому что, получив средства в СКВ очень трудно удержаться от того, чтобы не допечатать еще чуть-чуть больше чем нужно "бумаги", ведь скоро НГ, посему рынок проглотит и не заметит. В общем думаю все в курсе, что на декабрь заявлена эмиссия "бумаги" в кол-ве чуть большем чем это нужно.
Просто хочется на займ получить побольше нацвалюты при конвертации на текущие нужды. А станок тут ни при чем.
А по поводу "корявости" не переживайте, здесь по выходным такие перлы встречаются, хоть святых выноси.
US
В этом году как-то все это не совпало. Кредит НБУ на эти цели не идет.
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность снова начала расширяться, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 64 056,3 млн. грн. к отметке 66 526,9 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие возобновления компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 17 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 17 декабря по спросу не изменился, потеряв 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1347, опустившись до $1,1345 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1348 на открытии торгов в Европе.
Surfer Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували , а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998
К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,88/27,90 UAH/USD. Наш консультант назвал ровные торги безналичной парой «скучными», имея я виду отсутствие резких курсовых движений.
Дата: 18 декабря 2018 г. на 10.26 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в сопровождении сбалансированной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 декабря спрос не изменился, офера выросли на 2,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 декабря спрос не изменился, офера выросли на 2,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.