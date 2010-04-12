Додано: Вів 18 гру, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность снова начала расширяться, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 64 056,3 млн. грн. к отметке 66 526,9 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие возобновления компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 17 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 17 декабря по спросу не изменился, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1347, опустившись до $1,1345 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1348 на открытии торгов в Европе.



Дата: 18 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,00/28,04 UAH/USD

€ – 31,72/31,85 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB



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