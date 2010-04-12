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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7164716571667167

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:15

  Taras Rudko написав: Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998


Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50.
Но и на $30 соглашались.
А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ...
Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться.
От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь. :!:
И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ...
По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет. :!:
Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц.
Но предупреждаю сразу!
Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Taras Rudko написав:Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня.


Звягі́льський як став в.о. прем'єра, то каламутив з курсом ще більше - зимою 2013-14 раптом купон укріпився на 30 %, кредити тоді видавали під 30 % в місяць. Так що фактично за місяць можна було отримати +70% до тіла кредиту у валюті. Скачки були дуже нерівномірні і "пролетіти" як забагатіти можна було з однаковою імовірністю.
Підприємство поки отримувало гроші за продукцію, то сировина з якої була зроблена коштувала уже в рази більше, навіть в торгівлі можна було продати дві речі, а на виручені гроші вже купити одну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:20

Привет из Днепра-5

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.
Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.

В Днепре в 11.19 доллар просел до 27,93/27,99 UAH/USD

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:21

  prodigy написав:7км 27.88-27.93


Мне вчера из головной конторы звонил сам гендиректор, я аж встал со стула и вытер пот на лбу, так редко это бывает, и выяснял, что за фигня творится с продажами, говорит по Украине в декабре резкое падение продаж - электротовары - процентов на 30 от обычной сезонной нормы.
Понятно, что многие уже тратят деньги на мандарины и шампанское, но это не первый декабрь, а падение минус 30 от обычной сезонной нормы.

Пока одна версия, значительнейшая часть гривны вдруг резко стала оборачиваться внутри замкнутого круга - продовольствия и ЖКХ.

Кстати, ноябрь был по продажам достаточно хороший, полное соответствие сезонным показателям.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 18 гру, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:22

  Ой+ написав:
  Taras Rudko написав:Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня.


Звягі́льський як став в.о. прем'єра, то каламутив з курсом ще більше - зимою 2013-14 раптом купон укріпився на 30 %, кредити тоді видавали під 30 % в місяць. Так що фактично за місяць можна було отримати +70% до тіла кредиту у валюті. Скачки були дуже нерівномірні і "пролетіти" як забагатіти можна було з однаковою імовірністю.
Підприємство поки отримувало гроші за продукцію, то сировина з якої була зроблена коштувала уже в рази більше, навіть в торгівлі можна було продати дві речі, а на виручені гроші вже купити одну.

Приветствую!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:25

  Surfer написав:
  ЛАД написав:Карбованец (сначала просто купоны) появились в самом конце 1990 и в 1991 ходил параллельно с рублями.


Как пишут здесь официально карбованец был введен 10 января 1992 года

Наверное, я ошибся. Мне казалось, что простыни с отрезными купонами закончились раньше 1992, ещё в 1991.

То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.

Что Вы называете "более менее реальными курсами"?
Я Вам описал ситуацию с долларами в конце СССР. Так, как сейчас, они не ходили. Был только официальный курс и курс чёрного рынка. В силу того, что чёрный рынок в те времена был по-настоящему "чёрным" (с уголовной ответственностью), курсы, действительно, были высокими и каких-то официальных данных просто нет. Реально, думаю, что-то находится по воспоминаниям валютчиков тех времён (их было очень мало по сравнению с сегодняшним, и только в очень крупных городах) и фарцовщиков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:31

  freeze написав:Мне вчера из головной конторы звонил сам гендиректор, я аж встал со стула и вытер пот на лбу, так редко это бывает, и выяснял, что за фигня творится с продажами, говорит по Украине в декабре резкое падение продаж - электротовары - процентов на 30 от обычной сезонной нормы.
Понятно, что многие уже тратят деньги на мандарины и шампанское, но это не первый декабрь, а падение минус 30 от обычной сезонной нормы.

Пока одна версия, значительнейшая часть гривны вдруг резко стала оборачиваться внутри замкнутого круга - продовольствия и ЖКХ.


Пипл сейчас на корпоративах. Бухает. Танцует. Веселится. Радуется. Совокупляется. :oops:
Многие получают приглашения сразу на нексколько корпоративов - к друзьям, партнерам, клиентам ...
Один корпоратив - пиши два дня пропало. С отходняками и опохмелками.
Какие тут электротовары!
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8) 8) 8)
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:46

SAndriy1 Пардон, мова про 1993-1994
На початку 94-го курс був десь 40 кілокупонів за долар, потім коло 30-ти, а потім знову посипався, але я вже розрахувався по кредиту, здорово обпікшись. Тому ризики були чималі, якщо попав в девальвацію, то на коні, а якщо проти течії, то проблеми огого.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Surfer написав:То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.


В 1991 р. до осені курс був (чорний) 30-32 рубля, міняли і по офіційному 6 руб/дол при наявності запрошення якусь невелику суму. В кінці року рубль "поплив" і в грудні було 70/дол. Так що на той момент радянські заощадження вже мало вартували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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