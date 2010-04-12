Додано: Вів 18 гру, 2018 11:46

SAndriy1 Пардон, мова про 1993-1994

На початку 94-го курс був десь 40 кілокупонів за долар, потім коло 30-ти, а потім знову посипався, але я вже розрахувався по кредиту, здорово обпікшись. Тому ризики були чималі, якщо попав в девальвацію, то на коні, а якщо проти течії, то проблеми огого.

Не так добре з грошима, як погано без них.