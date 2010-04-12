Taras Rudko написав: Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998
Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50. Но и на $30 соглашались. А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ... Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться. От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь. И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ... По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет. Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц. Но предупреждаю сразу! Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
Taras Rudko написав:Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня.
Звягі́льський як став в.о. прем'єра, то каламутив з курсом ще більше - зимою 2013-14 раптом купон укріпився на 30 %, кредити тоді видавали під 30 % в місяць. Так що фактично за місяць можна було отримати +70% до тіла кредиту у валюті. Скачки були дуже нерівномірні і "пролетіти" як забагатіти можна було з однаковою імовірністю. Підприємство поки отримувало гроші за продукцію, то сировина з якої була зроблена коштувала уже в рази більше, навіть в торгівлі можна було продати дві речі, а на виручені гроші вже купити одну.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
В Днепре в 11.19 доллар просел до 27,93/27,99 UAH/USD
Мне вчера из головной конторы звонил сам гендиректор, я аж встал со стула и вытер пот на лбу, так редко это бывает, и выяснял, что за фигня творится с продажами, говорит по Украине в декабре резкое падение продаж - электротовары - процентов на 30 от обычной сезонной нормы. Понятно, что многие уже тратят деньги на мандарины и шампанское, но это не первый декабрь, а падение минус 30 от обычной сезонной нормы.
Пока одна версия, значительнейшая часть гривны вдруг резко стала оборачиваться внутри замкнутого круга - продовольствия и ЖКХ.
Кстати, ноябрь был по продажам достаточно хороший, полное соответствие сезонным показателям.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 18 гру, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Taras Rudko написав:Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня.
Звягі́льський як став в.о. прем'єра, то каламутив з курсом ще більше - зимою 2013-14 раптом купон укріпився на 30 %, кредити тоді видавали під 30 % в місяць. Так що фактично за місяць можна було отримати +70% до тіла кредиту у валюті. Скачки були дуже нерівномірні і "пролетіти" як забагатіти можна було з однаковою імовірністю. Підприємство поки отримувало гроші за продукцію, то сировина з якої була зроблена коштувала уже в рази більше, навіть в торгівлі можна було продати дві речі, а на виручені гроші вже купити одну.
ЛАД написав:Карбованец (сначала просто купоны) появились в самом конце 1990 и в 1991 ходил параллельно с рублями.
Как пишут здесь официально карбованец был введен 10 января 1992 года
Наверное, я ошибся. Мне казалось, что простыни с отрезными купонами закончились раньше 1992, ещё в 1991.
То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.
Что Вы называете "более менее реальными курсами"? Я Вам описал ситуацию с долларами в конце СССР. Так, как сейчас, они не ходили. Был только официальный курс и курс чёрного рынка. В силу того, что чёрный рынок в те времена был по-настоящему "чёрным" (с уголовной ответственностью), курсы, действительно, были высокими и каких-то официальных данных просто нет. Реально, думаю, что-то находится по воспоминаниям валютчиков тех времён (их было очень мало по сравнению с сегодняшним, и только в очень крупных городах) и фарцовщиков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Мне вчера из головной конторы звонил сам гендиректор, я аж встал со стула и вытер пот на лбу, так редко это бывает, и выяснял, что за фигня творится с продажами, говорит по Украине в декабре резкое падение продаж - электротовары - процентов на 30 от обычной сезонной нормы. Понятно, что многие уже тратят деньги на мандарины и шампанское, но это не первый декабрь, а падение минус 30 от обычной сезонной нормы.
Пока одна версия, значительнейшая часть гривны вдруг резко стала оборачиваться внутри замкнутого круга - продовольствия и ЖКХ.
Пипл сейчас на корпоративах. Бухает. Танцует. Веселится. Радуется. Совокупляется. Многие получают приглашения сразу на нексколько корпоративов - к друзьям, партнерам, клиентам ... Один корпоратив - пиши два дня пропало. С отходняками и опохмелками. Какие тут электротовары! Песпективный товар - женские наряды и нижнее белье, парфумы, ювелирка, игрушки, шоколад, жратва, бухло ...
SAndriy1 Пардон, мова про 1993-1994 На початку 94-го курс був десь 40 кілокупонів за долар, потім коло 30-ти, а потім знову посипався, але я вже розрахувався по кредиту, здорово обпікшись. Тому ризики були чималі, якщо попав в девальвацію, то на коні, а якщо проти течії, то проблеми огого.
Surfer написав:То тем не менее - если вдруг кто подскажет, при чем не абстрактные запросы черного рынка которые могли быть космическими а более менее реальные курсы в Украине к доллару 90-91 годов - было бы любопытно.
В 1991 р. до осені курс був (чорний) 30-32 рубля, міняли і по офіційному 6 руб/дол при наявності запрошення якусь невелику суму. В кінці року рубль "поплив" і в грудні було 70/дол. Так що на той момент радянські заощадження вже мало вартували.