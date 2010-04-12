Додано: Вів 18 гру, 2018 13:00

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность снова начала расширяться, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 64 056,3 млн. грн. к отметке 66 526,9 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие возобновления компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтверждая тезис о росте шансов для «зеленых быков» межбанка, заметно выросли, оказавшись на уровне 27,88/27,91 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,88/27,90 UAH/USD. Наш консультант назвал ровные торги безналичной парой «скучными», имея я виду отсутствие резких курсовых движений.



По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,83/27,84 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке много численных продавцов.



Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.

Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.



Около 12.09 котировки доллара на межбанке сделали еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 27,82/27,83 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,8600 UAH/USD, потеряв 2,63 коп.



К 12.46 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова растянула спред до 27,82/27,84 UAH/USD, индицировав предобеденный спад торговой активности.



На этой отметке (27,82/27,84 UAH/USD)около 12.49 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 17 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 17 декабря по спросу не изменился, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1347, опустившись до $1,1345 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1348 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 декабря спрос не изменился, офера выросли на 2,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 18 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 декабря спрос не изменился, офера выросли на 2,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали сжатие спреда в паре доллар-гривня и «размытие» цен в паре евро-гривня: доллар - 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-67/31,75-80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении жесткого доминирования оптового клиентского «приноса» на фоне некоторых перемен в действующих ценах: 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 31,72/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,97 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,55/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,93/27,98 UAH/USD, розница – 27,88/28,02 UAH/USD; Запорожье – 27,97/28,03 UAH/USD; евро – 31,72/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



Рост активности продаж СКВ экспортерами, которым, судя по всему «не хватает» «на текущие расходы» небольшие порции компенсации НДС, вызвали ожидаемую в целом коррекцию курса безналичного «американца». Во вторник на стороне «зеленых медведей» межбанка был и выросший приток экспортной выручки из-за рубежа.



Рискнем предположить сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка, к которой вышеупомянутые поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа вырастут. Не исключено, в торгах 19-го примет участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки.



Мы также считаем уместным упомянуть оптимистичные ожидания результатом заседания совета директоров МВФ, на котором будет приниматься решение по возобновлению «отношений» с Киевом.



У наличного рынка для пролонгации текущего отката долларовых цен будет дополнительный драйвер: покупки подарков детворе на день Св. Николая, заставляя родителей расставаться с СКВ-«заначками».



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