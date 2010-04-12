freeze написав:Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом. У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.
Отож. Я жеж вам говорил, а вы мне не верили. И я в Америке живу намного скромнее. Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели. Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься. А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ... Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?! Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо. Вывод. Жить у нас душевнее. Но! Есть одна проблема. Какая? Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.
dima_beleb написав:я думаю ему нужно пересмотреть расходы.
Аренда дома с бассейном говорит дорогая, но не может позволить себе по рангу другое, компания солидная, у него все соседи в поселке под Чикаго из одной компании, рядом индус снимает, слева китаец. Реноме надо держать.
один знакомый в 2005-07 работал в фирме суперинтендантом (летал инспектировать суда, строящиеся на китайских верфях) не знаю какой имел доход(допустим до 3-3,5к), но нанял домработницу, нянечку для 3 летнего ребенка при том, что жена (до 30лет тогда) не работала и жил он в двушке(которую убирала домработница), не помню был ли у него повар мы все угорали от показухи "поднять себе ранг"