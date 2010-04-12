Додано: Вів 18 гру, 2018 13:09

freeze написав: Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом.

У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется. Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом.У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.

Отож.Я жеж вам говорил, а вы мне не верили.И я в Америке живу намного скромнее.Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели.Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься.А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ...Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?!Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо.Вывод.Жить у нас душевнее.Но!Есть одна проблема.Какая?Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.