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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7167716871697170>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:09

  freeze написав:Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом.
У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.


Отож.
Я жеж вам говорил, а вы мне не верили.
И я в Америке живу намного скромнее.
Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели.
Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься.
А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ...
Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?!
Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо.
Вывод.
Жить у нас душевнее.
Но! :roll:
Есть одна проблема.
Какая?
Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.
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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:17

  freeze написав:
  dima_beleb написав:я думаю ему нужно пересмотреть расходы.


Аренда дома с бассейном говорит дорогая, но не может позволить себе по рангу другое, компания солидная, у него все соседи в поселке под Чикаго из одной компании, рядом индус снимает, слева китаец.
Реноме надо держать.


один знакомый в 2005-07 работал в фирме суперинтендантом
(летал инспектировать суда, строящиеся на китайских верфях)
не знаю какой имел доход(допустим до 3-3,5к), но нанял домработницу, нянечку для 3 летнего ребенка
при том, что жена (до 30лет тогда) не работала и жил он в двушке(которую убирала домработница), не помню был ли у него повар :mrgreen:
мы все угорали от показухи "поднять себе ранг"
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:38

В центре Киева опять налет . В Киеве разыскиваются злоумышленники, которые на ул. Большая Васильковская похитили крупную сумму денег.

Преступление произошло во вторник днем, 18 декабря. По предварительной информации трое злоумышленников забрали сумку, в которой было около 150 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле темного цвета.
https://hyser.com.ua/community/390457-v ... ummu-deneg

Это не налет, во время обеда сперли сумку )))
https://strana.ua/news/177147-v-kafe-v- ... onami.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:51

  ALEF написав:
  Libo написав:Но предупреждаю сразу!
Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.

был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране.
Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3.
Удивительна натура человеческая.

Добрый день!
В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.
Тори
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:56

  Тори написав:
  ALEF написав:
  Libo написав:Но предупреждаю сразу!
Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.

был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране.
Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3.
Удивительна натура человеческая.

Добрый день!
В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.

Давно вас не было видно. С возвращением
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:07

  freeze написав:
  dima_beleb написав:я думаю ему нужно пересмотреть расходы.


Аренда дома с бассейном говорит дорогая, но не может позволить себе по рангу другое, компания солидная, у него все соседи в поселке под Чикаго из одной компании, рядом индус снимает, слева китаец.
Реноме надо держать.

как то странно. в книжке "миллионер по соседству" описано совсем другое.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:12

  Тори написав:
  ALEF написав:
  Libo написав:Но предупреждаю сразу!
Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.

был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране.
Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3.
Удивительна натура человеческая.

Добрый день!
В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.

мда.
народу постепенно начинает доходить: что на самом деле этот глобализм
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:15

Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:24

  Libo написав:
  freeze написав:Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом.
У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.


Отож.
Я жеж вам говорил, а вы мне не верили.
И я в Америке живу намного скромнее.
Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели.
Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься.
А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ...
Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?!
Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо.
Вывод.
Жить у нас душевнее.
Но! :ro
Есть одна проблема.
Какая?
Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.

... так отож!
- і коню-ху зрозуміло, що заробляти "там", а тратити "тут" - буде вері гуд!©®™
... а от заробляти тут таке бабліщє(12К$/міс) - не всім дано! - точніше, всім не дано! :D ....а лише..... ну і там по списку: деректори нафтогазу......... судді/прокурори/депутати і інші хабарники! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:144 тыс в год до налогов. это средний класс. после налогов наверное у него остается на руки 70 тыс.

Останется значительно больше. Там не такие уж драконовские налоги.
Максимальная ставка федерального налога, если мне склероз не изменяет, 39,5%, но взимается этот процент с суммы превышающей что-то около 400К. Начинается шкала от 10%.
Суммарно, вместе с местными налогами, при такой зарплате выйдет порядка 30%.
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