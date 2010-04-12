freeze написав:Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом. У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.
Отож. Я жеж вам говорил, а вы мне не верили. И я в Америке живу намного скромнее. Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели. Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься. А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ... Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?! Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо. Вывод. Жить у нас душевнее. Но! Есть одна проблема. Какая? Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.
dima_beleb написав:я думаю ему нужно пересмотреть расходы.
Аренда дома с бассейном говорит дорогая, но не может позволить себе по рангу другое, компания солидная, у него все соседи в поселке под Чикаго из одной компании, рядом индус снимает, слева китаец. Реноме надо держать.
один знакомый в 2005-07 работал в фирме суперинтендантом (летал инспектировать суда, строящиеся на китайских верфях) не знаю какой имел доход(допустим до 3-3,5к), но нанял домработницу, нянечку для 3 летнего ребенка при том, что жена (до 30лет тогда) не работала и жил он в двушке(которую убирала домработница), не помню был ли у него повар мы все угорали от показухи "поднять себе ранг"
Libo написав:Но предупреждаю сразу! Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране. Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3. Удивительна натура человеческая.
Добрый день! В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.
Libo написав:Но предупреждаю сразу! Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране. Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3. Удивительна натура человеческая.
Добрый день! В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.
dima_beleb написав:я думаю ему нужно пересмотреть расходы.
Аренда дома с бассейном говорит дорогая, но не может позволить себе по рангу другое, компания солидная, у него все соседи в поселке под Чикаго из одной компании, рядом индус снимает, слева китаец. Реноме надо держать.
как то странно. в книжке "миллионер по соседству" описано совсем другое.
Libo написав:Но предупреждаю сразу! Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
был период когда я обедал в кантине солидного предприятия одной высокоразвитой евпропейской страны так сотрудники больше половины времени обсуждают проблемы нехватки денег, цены электирчества, курса нефти и высокой коррупции в их стране. Эта страна последние 5 лет стабильно входит в топ 3 по уровню жизни и развития в мире, уровень коррупции самый низкий, тоже топ 3. Удивительна натура человеческая.
Добрый день! В Австралии тоже бастовали работники завода Holden. Требовали повышения зарплаты. В итоге не сошлись, два завода закрылись, которые лет 50 до этого работали. Позже рассказывали о них. Кто-то на пособии сидит, больше 10 человек устроились надсмотрщиками в ближайшую тюрьму.
мда. народу постепенно начинает доходить: что на самом деле этот глобализм
Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
freeze написав:Мой американский шурин с зарплатой в 12К, каждую неделю звонит и плачется, денег нет, жену, имея такую зарплату погнал работать парикмахером, дочка, пашет после учебы до 11 вечера в какой-то забегаловке официантом. У нас с такой зарплатой дочки и жены не работают, наоборот часто штат обслуги имеется.
Отож. Я жеж вам говорил, а вы мне не верили. И я в Америке живу намного скромнее. Могу позволить себе только 2-х мексиканок на генуборку раз в одну-две недели. Постоянных слуг очень накладно. На 12 тыщ особо не разгонишься. А в Украине на эту же американскую з/п постоянная прислуга. Харч с базара и из лучших магазинов. Украинская рецептура. Спецприготовление. Сигарный кабинет. Гольф-клуб. Любой кабак. Любой каприз. Как барин. Душа дома, на родной земле, не на чужбине, окружена заботой самых добрых и красивых на земле украиночек ... Спрашивается, да нах тогда здалась мне эта чужбина?! Соскучусь по ней, сяду в самолет и оттянусь там сколько надо. Вывод. Жить у нас душевнее. Но! :ro Есть одна проблема. Какая? Надо прежде решить квартирный и материальный вопрос.
dima_beleb написав:144 тыс в год до налогов. это средний класс. после налогов наверное у него остается на руки 70 тыс.
Останется значительно больше. Там не такие уж драконовские налоги. Максимальная ставка федерального налога, если мне склероз не изменяет, 39,5%, но взимается этот процент с суммы превышающей что-то около 400К. Начинается шкала от 10%. Суммарно, вместе с местными налогами, при такой зарплате выйдет порядка 30%.