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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7168716971707171

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:13

завтра FOMC повысит ставку на 0,25 б.п.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:20

  Libo написав:Посмотрите на наших чад и мажоров. Поедут оттянутся за рубежом и домой, к нам, тут веселее, насыщеннее, интереснее, больше драйва. И никуда они от нас не денутся. Я же никуда от вас не делся. Правильно?
:lol: :lol: :lol:

Вы никуда от нас не делись только потому, что на уборку мексиканками хватает всего раз в 2 недели. А чада и мажоры сюда возвращаются, потому что там они не построят бизнес под покровительством отца. Про драйв расскажите молодежи Ахтырки
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26

Нацбанк выгонит банки на межбанк

Национальный банк с 11 января перезапускает свою монетарную политику.
https://finclub.net/analytics/natsbank- ... hbank.html
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 18 гру, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:32

  Libo написав:
  Долярчик написав:
  Libo написав:По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет.
Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц

... а як же ЖИР ВЖЕ НАСТУПНОГО РОКУ?????!!!!!
#апяцьпереносиццо?©®™ :roll:


Попрошу покорректнее!
Я вам на 2018-2019 гг. обешал начало жира и $500 на руки.
В 2020-м уже получите по тыще.
Но для этого вам придется работать.
:? :? :?

Ну на рахунок работать, то ми так не домовлялися... Ми хочемо так як ви... Нічого не робити і все мати! Ми хочемо долю в мєдних рудниках на Місяці!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:33

  prodigy написав:Fed Live Coverage - Wednesday 19th at 18:30 GMT


МВФ и фед это на секундочку совершенно разные институции. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:38

  Qwerty написав:Ну на рахунок работать, то ми так не домовлялися... Ми хочемо так як ви... Нічого не робити і все мати! Ми хочемо долю в мєдних рудниках на Місяці!


Я готов проконсультировать тебя по меднодобывающим компаниям и не только. Моя скромная комиссия тебя не обременит. Это лучше, чем пропить и просвистать со своей Дунькой на разных сицилиях.
Через два года утроишься-удесятеришься плюс хорошие дивиденды.
Включай мозги. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:42

  Libo написав:
  prodigy написав:Fed Live Coverage - Wednesday 19th at 18:30 GMT


МВФ и фед это на секундочку совершенно разные институции. :?


мне МВФ не интересен, меня интересует куда будут двигаться валютные пары
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:51

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Щось мовчать за транш від МВФ, міркують довго, як би це повідомити, тобто "всім дякую, є співпраця, до нових зустрічей". Чи може в кого інша інформація?

У меня есть информация, что на восточном побережье США еще только 10 утра :)
Борд обычно начинается в 09.30 утра. В 09.27 в зале заседания может никого не быть, кроме представителей секретариата. В 09.30 все директора занимают свои места + приходит Chair заседания (Глава МВФ или один из замов). Заседания начинаются не позже чем в 0932. Ни разу не было по–другому. И ни разу не было так, чтобы место директора была не заполнено. Если нет директора, его место занимает Alternate Director, который имеет те же права на Борде.
За 3 дня до Борда директор на основании материалов стаффа, buff страны (если такой был) и встреч со стаффом и должен выпустить официальную позицию по вопросу, который выносится на Борд, а также задать вопросы, которые оказались не покрыты в материалах, или на которых был сделан недостаточный акцент. В принципе в этой официальной позиции (grey) директор высказывается за или против предложения, которое выносится на Борд. Т.е. фактически голосование проходит до самого заседания. До заседания позиции всех известны.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:58

  Игорь написав: А чада и мажоры сюда возвращаются, потому что там они не построят бизнес под покровительством отца. Про драйв расскажите молодежи Ахтырки


Да нах мажорам еще какой-то бизнес?! Ты что?!
Им двигаться и веселиться надо, а не морочить себе голову.
У них уже на всю их жизнь есть.
И они выбирают Киев.
Риспект им и уважуха.
Что касается молодежи Ахтырки, то могу её успокоить. Она не одна. Вся Америка это одна большая забитая Ахтырка.
Движуха там только в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анжелесе, Сан-Франциско, Майами, Чикаго и еще буквально пару мест.
Даже в Вашингтоне веселья и двужухи не больше, чем в моей Полтаве. Но Space Museum там конечно побольше. А вот в плане позажигать примерно одинаково.
Все остальные живут примерно как в Ахтырке. В Ахтырке хоть после работы бухают, дерутся, чпокаются. А у этих работа, диван, телевизор ...
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:24

  Перес де Куэльяр написав:Борд обычно начинается в 09.30 утра. В 09.27 в зале заседания может никого не быть, кроме представителей секретариата. В 09.30 все директора занимают свои места + приходит Chair заседания (Глава МВФ или один из замов). Заседания начинаются не позже чем в 0932. Ни разу не было по–другому. И ни разу не было так, чтобы место директора была не заполнено. Если нет директора, его место занимает Alternate Director, который имеет те же права на Борде.
За 3 дня до Борда директор на основании материалов стаффа, buff страны (если такой был) и встреч со стаффом и должен выпустить официальную позицию по вопросу, который выносится на Борд, а также задать вопросы, которые оказались не покрыты в материалах, или на которых был сделан недостаточный акцент. В принципе в этой официальной позиции (grey) директор высказывается за или против предложения, которое выносится на Борд. Т.е. фактически голосование проходит до самого заседания. До заседания позиции всех известны.


На Совете каждый директор может в принципе высказаться по вопросам, поставленным на повестку дня заседания. Но в принципе основная дискуссия происходит до заседания – между руководителями подразделений и менеджментом. Между директорами и руководителями подразделений. Между самими директорами. Фактически до непосредственно заседания Совета все вопросы должны быть сняты. И несмотря на этот факт сами заседания – отличный пример структурированной, профессиональной и подготовленной дискуссии по глобальным или страновым вопросам.

https://nv.ua/opinion/bjurokratija-koto ... 61797.html
Сибарит
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