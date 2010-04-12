Додано: Вів 18 гру, 2018 17:51

Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав: Щось мовчать за транш від МВФ, міркують довго, як би це повідомити, тобто "всім дякую, є співпраця, до нових зустрічей". Чи може в кого інша інформація? Щось мовчать за транш від МВФ, міркують довго, як би це повідомити, тобто "всім дякую, є співпраця, до нових зустрічей". Чи може в кого інша інформація?

У меня есть информация, что на восточном побережье США еще только 10 утра У меня есть информация, что на восточном побережье США еще только 10 утра

Борд обычно начинается в 09.30 утра. В 09.27 в зале заседания может никого не быть, кроме представителей секретариата. В 09.30 все директора занимают свои места + приходит Chair заседания (Глава МВФ или один из замов). Заседания начинаются не позже чем в 0932. Ни разу не было по–другому. И ни разу не было так, чтобы место директора была не заполнено. Если нет директора, его место занимает Alternate Director, который имеет те же права на Борде.За 3 дня до Борда директор на основании материалов стаффа, buff страны (если такой был) и встреч со стаффом и должен выпустить официальную позицию по вопросу, который выносится на Борд, а также задать вопросы, которые оказались не покрыты в материалах, или на которых был сделан недостаточный акцент. В принципе в этой официальной позиции (grey) директор высказывается за или против предложения, которое выносится на Борд. Т.е. фактически голосование проходит до самого заседания.