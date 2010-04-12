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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 71707171717271737174> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 958 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 133 5. более 75% 64% 610 Всього голосів : 958 Додано: Вів 18 гру, 2018 18:55 Re: Валютный рынок в контексте Традиционная предновогодняя просадка под елочку.

Загончик наличку забрал. Теперь приходится аленям на оливье и подарочки сдавать в убыток. Zebra

Повідомлень: 6476 З нами з: 21.09.12 Подякував: 482 раз. Подякували: 812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 20:14 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в понедельник относительно доллара на 4,90 коп., на торгах вторника вырос на 3,82 коп., оказавшись на уровне 27,8479 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,63 коп., составил 27,8600 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 18 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ немного повысились до 27,88/27,91 UAH/USD на преобладании низкообъемных покупок «американца», которое уже около 10.34 трансформировалось в равновесие спроса и предложения, став причиной сужения спреда к 27,88/27,90 UAH/USD.



Агрессивность продавцов СКВ нарастала, и около 11.02 курс доллара вошел в нисходящий тренд, начав с отметки 27,83/27,84 UAH/USD.

Этот уровень, сформированный продажами экспортеров, показался покупателям СКВ вполне приемлемым, сохранив их присутствие на рынке и обеспечив текущее равновесие спроса и предложения. Сбалансированность рынка «зеленого» безнала обеспечила курсовую стабильность до 12.10 Киева, когда новая волна продаж понизила действующую цену СКВ до 27,82/27,83 UAH/USD.



Очередной период стабильности на более низких уровнях цен затянулся до 12.47, когда игроки, уйдя на обеденный перерыв, понизили торговую активность, следствием чего стало расширение спреда до 27,82/27,84 UAH/USD.



С 13.40 на пустеющем межбанке покупателей СКВ стало немного больше, обеспечив рост курса доллара к 27,825/27,855 UAH/USD. Около 15.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив доллар к 27,775/27,800 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,775/27,800 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 18 декабря, констатировав возвращение на рынок нисходящего тренда в паре доллар-гривня благодаря активным продажам СКВ экспортерами, которым, судя по всему, не хватало порционной компенсации НДС Казначейством.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8479 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,78% с 28,0672 UAH/USD до 27,8479 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 12.04 Киева – 17,00/18,25 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, коррекцию обеспечили объемные продажи в паре доллар-гривня экспортерами, приток валюты на счета которых вырос. Этому бизнесу явно не хватало гривневой ликвидности на выросшие расходы в конце года. На это, в частности, намекали выросшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depoю



Во-вторых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара снова стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, ко вторнику заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, значительную часть времени торги парой доллар-гривня на межбанке проходили в равновесии спроса и предложения.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью) была снята с повестки дня.



В-пятых, после перерыва на межбанке появился регулятор, выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности в свои «закрома» и внеся свой скромный вклад в общий рост ликвидности сессии.



Наличный рынок 18-го констатировал довольно динамичное снижение курса доллара, причем главным драйвером этого «медвежьего» тренда стали транслируемые клиентами «налички» настроения на «зеленой» сессии валютного межбанка.

Наличный «американец» дешевел повсеместно, особенно в первую половину дня. Затем начались «нюансы». В первую очередь, на рынках Днепра и Запорожья, где появившийся после обеда клиентский спрос, ощутимо затормозил коррекцию.



Клиентов рынков этих населенных пунктов «заинтересовал» полуденный курсовой минимум доллара, дав старт заметным покупкам. На рынках Харькова, Одессы и Крыжополя подобный феномен ограничился замедлением коррекции «американца». Рынок столицы сохранил нисходящую тенденцию и после обеда. Очевидно, там настоящее изобилие «зеленых денег».



За исключением Запорожья, рынок которого финишировал 18-го при некотором доминировании клиентского предложения, остальные представители валютообменного бизнеса сообщили об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня. Эта сбалансированность помогла сохранить обороты на приличном уровне.

Исключение составил рынок Киева, дилеры которого признали, что высокая курсовая динамика безотносительно ее направления, «не нравится» клиентам, предпочитающим более спокойный рынок.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального2 доллара понизилась на 2,0-6,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 3,0-6,0 коп.



Послеобеденное замедление, а в иных местах и полная остановка коррекции цен наличного «неформального2 доллара, полагаю, может являться недвусмысленным сигналом для рынке «зеленого» безнала, где существует вероятность как минимум некоторой «заморозки» стартовавшего во вторник снижения курса СКВ на валютном межбанке 19 декабря. Определенные «опасения2 в этом контексте вызывает традиционный рост притока экспортной выручки из-за рубежа, характерный для среды. Однако, не исключено, Казначейство, удостоверившись в присутствии на рынке «зеленого» межбанка «медведей», может резко увеличить объем компенсации НДС, нивелировав «превосходство» экспортных поступлений СКВ падением «необязательных» продаж доллара ради нацвалюты на текущие нужды.

Добавим, что сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на ближайших торгах межбанка видится все-таки более вероятным.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 декабря в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 18 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



После обеда на местном рынке ситуация изменилась: появился довольно заметный клиентский спрос, который «заморозил» дисконтирование цен в паре доллар-гривня, а заодно повысил торговую активность, которой способствовало сохранение баланса спроса и предложения.



Это равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного «неформального» рынка Днепр «четверку с плюсом», заметно повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 18 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,90/27,97 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го с равновесной торговли в паре доллар-гривня. При этом с началом нисходящего тренда на рынке безналичного доллара (11.02 Киева), дилерам опта пришлось в спешном порядке снижать свои цены, начав около 11.07 Киева с отметки 27,93/27,99 UAH/USD, понизив с открытия обе позиции на 3,0 коп.



В дальнейшем до полудня эту операцию пришлось повторять неоднократно. И это привело текущие цены оптового сегмента наличного рынка Днепра по состоянию на 12.23 Киева к виду: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На этот час у оптовиков равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



После обеда в оптовом сегменте ситуация изменилась: появился довольно заметный клиентский спрос, который остановил снижение цен в паре доллар-гривня, а заодно повысил торговую активность, которой способствовало сохранение баланса спроса и предложения.



Это равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», заметно повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера опустились на 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 декабря уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого «медвежьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, ожиданиями возобновления сотрудничества Киева с МВФ и канунами Рождества западного обряда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го почти не интересовал клиентов. Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1346 к $1,1363 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 17 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив обе позиции наличного евро в течение вторника в большей степени отреагировали на внутридневную коррекцию наличного «американца». Кроме того, на это решение наших дилеров оказала влияние неспособность пары евро-доллар около 13.30 Киева закрепиться на уровне $1,1400, с которого последовал откат.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1347, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала диапазон $1,1340-1,1350.



Начало европейской сессии рынка forex «ознаменовалось» ралли, поднявшего пару евро-доллар почти до $1,1400 около 13.30 Киева. Однако, вскоре пара ушла вниз, консолидировавшись около с 18.00 Киева в рамках диапазона $1,1360-1,1370, который не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет практически ко всем основным мировым валютам в ходе торгов во вторник, участники рынка ждут последних в этом году заседаний центробанков.



Евро к 15.15 Киева вырос до $1,1379 с $1,1348 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро снизился до ¥127,89 со ¥128,04 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара к японской нацвалюте снизился со ¥112,83 до ¥112,39.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,31%.



Заседание FOMC ФРС пройдет 18-19 декабря, и большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.



Вместе с тем руководство Федрезерва обнародует новые прогнозы для уровня ставки на ближайшие два года, и есть вероятность, что они укажут на более умеренную траекторию ужесточения денежно-кредитной политики.



Решения Банка Японии и Банка Англии будут известны в четверг. От них рынок не ждет изменения ДКП.



Тем временем фунт растет к евро на 0,2%, до £0,897 за евро, и поднимается на 0,5% к доллару, до $1,2682 за фунт.



Британская валюта реагирует на сообщения СМИ о том, что парламент Великобритании отказался выносить вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй на голосование.



Предложение исходило от лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Он резко раскритиковал предложение Т.Мэй отложить голосование по проекту Brexit до середины января следующего года.



На европейской сессии форекса, после 15.40 Киева курс пары евро-доллар продолжил стартовавшее накануне повышение.



На рынке отмечается ослабление курса доллара перед объявлением результатов двухдневного заседания Комитета открытого рынка (FOMC) ФРС США, которое начнется во вторник.



На рынке говорят, что ожидание снижения темпов роста экономики в США и во всем мире будет способствовать замедлению процесса повышения ставок.



Наблюдается падение фондовых индексов и рост цен на такие более надежны активы как гособлигации и золото. Доходность 10-летних облигаций в США, которая движется в сторону, противоположную цене, упала 17-го на 0,030 пункта до уровня 2,860%.



Цена золота приблизилась 18-го к максимальным уровням с июля.



Фондовые индексы в США упали 17 декабря более чем на 2% до минимумов более чем за год. На рынке говорят, что падение котировок в декабре может стать самым значительным с 1931 года.



Фьючерс на легкую нефть в США снижается во вторник на 2,6% ниже уровня $48,60 за баррель. Цена опускалась до минимума с сентября прошлого года.



Согласно данным банка Bank of America Merrill Lynch, все больше фондовых менеджеров ожидают снижения темпов роста мировой экономики. Это наихудший прогноз за десять лет. В текущем году глобальный фондовый индекс упал на 10%, чего также не наблюдалось 10 лет.



Правительство Японии пересмотрело вниз свои прогнозы на темпы роста экономики с 1,5% до 0,9% в текущем году и с 1,5% до 1,3% в 2019 году. Прогноз на инфляцию в 2019 году уменьшен с 1,5% до 1,1%. В Швейцарии также уменьшены прогнозы на темпы роста экономики.



Стоит отметить вышедшее во вторник низкое значение индекса IFO в Германии, который вышел заметно ниже прогноза на минимальном уровне более чем за два года. Падение показателя наблюдается уже четвертый месяц подряд.



А сейчас нелишне напомнить, что, как мы и прогнозировали, пара евро-доллар вернулась в дебюте настоящей недели в диапазон $1,13-1,14 и стабилизируется в районе отметки $1,1350. Рост евро от отметки $1,13 начался еще утром 17-го без сколь-нибудь заметных на то причин и тишины со стороны новостного фона.



Данные по инфляции в еврозоне, опубликованные в Киевский полдень 17-го лишь катализировали ралли пары евро-доллар.



Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь по окончательной оценке был пересмотрен с 2,0% г/г до 1,9% г/г (прогноз 2,0% г/г). Базовый ИПЦ остался непересмотренным на уровне 1,0% г/г.



Возникает закономерный вопрос: если инфляция низкая, зачем ЕЦБ ужесточать монетарную политику в текущем 2018 году?



На этой «логике» 17 декабря пара евро-доллар смогла достичь отметки $1,1350, после чего скорректировалась, сохранив «телодвижения» в районе этой отметки.



На следующий день поутру пара евро-доллар обновила локальный максимум, показав отметку $1,1376, вызывая определенные сомнения в пролонгации роста.



Уже в 11.00 Киева был обнародован германский индекс делового климата IFO, он показал падение со 102,0 до 101,0 (прогноз 101,7).

Очередной негатив из Европы в который уже раз показывает, что паре евро-доллар просто не на чем расти на фоне снижения экономической активности в странах монетарного союза.



Напомним, что, по нашему разумению, главным трендом ближайших месяцев будет «генеральная» тенденция на рост доллара из-за сворачивания аппетитов к риску на всех рынках.



Повсеместное падение фондовых индексов на этой неделе подтверждает эти ожидания.



Индекс Dow Jones в понедельник закрылся на отметке 23592, в ходе торгов пара опускалась под отметку 23 592,98 пункта, ниже последний раз индекс был только в начале февраля. Угроза обвала на американском рынке уже привела к снижению вероятности повышения ставки на заседании FOMC ФРС до 64%, а это минимальное с начала сентября значение.

Соответственно, слабость доллара утром 17-го мы объясняем именно этим снижением вероятности повышения ставки.



Тем не менее, наши ожидания не меняются – в контексте спроса на доллар как на валюту «тихой гавани» или валюту-убежище, все равно перевесит риски для доллара из-за возможного снижения темпов повышения ставки ФРС.



Кроме того, есть реальная вероятность того, что американский рынок еще отскочит от минимумов, что даст возможность ФРС все-таки повысить ставку вечером в среду (21.00 Киева, а через полчаса глава ФРС Дж. Пауэлл ответит на вопросы).



Как и в предыдущем «Вечернем обзоре», мы полагаем, что до публикации итогов заседания FOMC ФРС пара евро-доллар будет консолидироваться в районе отметки $1,1350, а затем по итогам заседания доллар динамично начнет расти.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника по обеим позициям.



Торги рублем 18 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 декабря по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Рост активности продаж СКВ экспортерами, которым, судя по всему «не хватает» «на текущие расходы» небольшие порции компенсации НДС, вызвали ожидаемую в целом коррекцию курса безналичного «американца». Во вторник на стороне «зеленых медведей» межбанка был и выросший приток экспортной выручки из-за рубежа.



Рискнем предположить сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка, к которой вышеупомянутые поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа вырастут. Не исключено, в торгах 19-го, как и во вторник, примет участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки.



Мы также считаем уместным упомянуть оптимистичные ожидания результатом заседания совета директоров МВФ, на котором будет приниматься решение по возобновлению «отношений» с Киевом.



У наличного рынка для пролонгации текущего отката долларовых цен будет дополнительный драйвер: покупки подарков детворе на день Св. Николая, заставляя родителей расставаться с СКВ-«заначками».



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69604 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4454 раз. Подякували: 8045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 20:38 Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%



Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%



Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.



Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.

А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.



Интересно, кто-же спасает Минфин ?



П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения

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27 марта

3 апреля



Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.Интересно, кто-же спасает Минфин ?П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения6 марта20 марта27 марта3 апреля Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29696 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2912 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 10 2 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 20:53 zzzzzz написав: Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%



Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%



Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.



Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.

А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.



Интересно, кто-же спасает Минфин ?



П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения

6 марта

20 марта

27 марта

3 апреля



Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.Интересно, кто-же спасает Минфин ?П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения6 марта20 марта27 марта3 апреля





Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.

Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?



Выиграют в этой пирамиде не многие.

Убьют гады финансовую систему . Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?Выиграют в этой пирамиде не многие.Убьют гады финансовую систему . холява 2 Повідомлень: 2029 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1627 раз. Подякували: 1420 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:01 холява написав:



Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.

Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?



Выиграют в этой пирамиде не многие.

Убьют гады финансовую систему . Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?Выиграют в этой пирамиде не многие.Убьют гады финансовую систему .

Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.

Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.

И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29696 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2912 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 10 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:15 zzzzzz написав: Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%





Додам ще,що по валюті теж підняли ставку до 7.50.

Як писала Кицька - Сумно,б*** (с) Додам ще,що по валюті теж підняли ставку до 7.50.Як писала Кицька - Сумно,б*** (с) tea Повідомлень: 16250 З нами з: 15.11.08 Подякував: 443 раз. Подякували: 2105 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:16 zzzzzz написав: холява написав:



Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.

Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?



Выиграют в этой пирамиде не многие.

Убьют гады финансовую систему . Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?Выиграют в этой пирамиде не многие.Убьют гады финансовую систему .

Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.

Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.

И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс

Рост потреб. кредитования позитивный маячок.

Хотя, в некотором роде, - героизм. При сегодняшних-то ставках.

П.С. на сколько я помню, Фриз работает в очень узком сегменте. Там могут быть свои уникальные проблемы. Рост потреб. кредитования позитивный маячок.Хотя, в некотором роде, - героизм. При сегодняшних-то ставках.П.С. на сколько я помню, Фриз работает в очень узком сегменте. Там могут быть свои уникальные проблемы. Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 18 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз. Только не юля vovan_prm 1 Повідомлень: 1942 З нами з: 09.09.14 Подякував: 647 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:16 МВФ "Зустріч Ради директорів (по Україні – ред.) відбудеться близько дев’ятої вечора за київським часом (близько 14:00 за Вашингтоном – ред.). Після засідання одразу ж буде оприлюднено прес-реліз за його результатами", - розповіли в МВФ. AGK Повідомлень: 27 З нами з: 26.05.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:16 zzzzzz написав: холява написав:



Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.

Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?



Выиграют в этой пирамиде не многие.

Убьют гады финансовую систему . Сегодня, Уважаемый ФРИЗ писал о сокращении торговли на 30 %.Что пришло в голову , после Вашего сообщения ?Выиграют в этой пирамиде не многие.Убьют гады финансовую систему .

Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.

Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.

И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс Пирамида это когда долги и %% старым выплачиваются за счет новых привлечений.Здесь нет пирамиды, объем гос.долга не растет.Да,увеличивается стоимость его обслуживания.И кстати, НБУ вчера дал обзор хороший. Так вот рост кредитов физ.лицам с начала года +30% в основном это потреб.кредиты. на всякие айфоны и прочую ерунду которая портит торговый баланс



Ну если все так хорошо , на кой им этот хренов кредит МВФ ?

Просто, выпускали бы долговые обязательства под проценты .

20,5 процента !!!!!Мама не горюй ....

Вот чтобы заработать свои, от силы ,7-8 процентов в месяц. приходится прокручивать большие суммы , продавать "быстро " товар....шевелится , петлять...

А тут так все просто с заработком, купил бумаги , получил по бумагам , ТОЧКА ОГРОМНАЯ ТОЧКА , КАК задница.

Ни тебе ни накруток , встреч с налоговой , таможней . Ну если все так хорошо , на кой им этот хренов кредит МВФ ?Просто, выпускали бы долговые обязательства под проценты .20,5 процента !!!!!Мама не горюй ....Вот чтобы заработать свои, от силы ,7-8 процентов в месяц. приходится прокручивать большие суммы , продавать "быстро " товар....шевелится , петлять...А тут так все просто с заработком, купил бумаги , получил по бумагам , ТОЧКА ОГРОМНАЯ ТОЧКА , КАК задница.Ни тебе ни накруток , встреч с налоговой , таможней . холява 2 Повідомлень: 2029 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1627 раз. Подякували: 1420 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 21:18 tea написав: zzzzzz написав: Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%





Додам ще,що по валюті теж підняли ставку до 7.50.

Як писала Кицька - Сумно,б*** (с) Додам ще,що по валюті теж підняли ставку до 7.50.Як писала Кицька - Сумно,б*** (с)



На прошлом и позапрошлом аукционе по длинным долларовым выпускам была ставка 7,5% На прошлом и позапрошлом аукционе по длинным долларовым выпускам была ставка 7,5% Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29696 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2912 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 10 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 71707171717271737174> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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