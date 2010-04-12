холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Павительство латает дыры за счет внешних займов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:20
холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Павительство латает дыры за счет внешних займов.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:22
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:27
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28
zzzzzz
Я с Вами согласен, я ничего не понимаю в финансах, но с...ко , когда происходят обвалы , проигрывают , как правило , такие как я .
Товар ,куплен по одной цене в гривне , потом никак не продашь по измененной цене на величину инфляции гривны.
Так и было в предыдущих годах.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:31
Поверьте, владельцы гривневых ОВГЗ и депозитов влетают не меньше
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:35
Наступного тижня - крайній в цьому році аукціон по ОВДП.Якщо сильно недовиконуватимуть бюджет,то можуть ще ставку підняти,щоб залучити побільше.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:40
В январе очень много гривневых выплат по ОВГЗ будет каждую неделю.
Всего на январь будет выплачено 18,2 млрд.грн +4 млрд.грн купонного дохода. А первая выплата будет уже 2 января , сразу с бодуна на 3 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:42
zzzzzz
— Доктор, а у вас ошибки бывают? — Да бывают, но мы их закапываем!
НЕ ВЕРЮ.
Потому как еще ни разу не видел, чтобы кто то , вырывая у себя волосы на голове с крупных банков,, кричал на фига я это покупал.
Вот возьмем предыдущие покупки ОГВЗ, и после получения процентов, покупки валюты.
Сдали бакс по 28,67 ...а откупились по 26 с ли...ем .
Вывели все и снова ждут , когда "праздник жизни"?
И кто этот "праздник жизни" оплатил ?
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:45
холява
Бывает, и много. Есть такая статья в отчете у банков - "результаты операций с иностранной валютой". Там влеты на сотни миллионов бывают.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:50
zzzzzz
Плохо это .
Так нельзя
— Вовочка, у тебя в кармане сто гривен, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто гривен, Марья Ивановна. — Ты плохо знаешь математику! — А вы плохо знаете моего папу!
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