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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7171717271737174>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:20

холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Павительство латает дыры за счет внешних займов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:22

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%


Додам ще,що по валюті теж підняли ставку до 7.50.
Як писала Кицька - Сумно,б*** (с)


На прошлом и позапрошлом аукционе по длинным долларовым выпускам была ставка 7,5%

Дякую.Може,я не помітив.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:27

  zzzzzz написав:холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Павительство латает дыры за счет внешних займов.

Мінфін влітку анонсував,що до зими випустить роздрібні ОВДП для українців.
Так руки і не дійшли.А українці понесли б під 20% у гривні,аж піджак завертався б.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28

zzzzzz
Я с Вами согласен, я ничего не понимаю в финансах, но с...ко , когда происходят обвалы , проигрывают , как правило , такие как я .

Товар ,куплен по одной цене в гривне , потом никак не продашь по измененной цене на величину инфляции гривны.
Так и было в предыдущих годах.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:31

  холява написав:zzzzzz
Я с Вами согласен, я ничего не понимаю в финансах, но с...ко , когда происходят обвалы , проигрывают , как правило , такие как я .

Товар ,куплен по одной цене в гривне , потом никак не продашь по измененной цене на величину инфляции гривны.
Так и было в предыдущих годах.

Поверьте, владельцы гривневых ОВГЗ и депозитов влетают не меньше
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:35

Наступного тижня - крайній в цьому році аукціон по ОВДП.Якщо сильно недовиконуватимуть бюджет,то можуть ще ставку підняти,щоб залучити побільше.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:40

  tea написав:Наступного тижня - крайній в цьому році аукціон по ОВДП.Якщо сильно недовиконуватимуть бюджет,то можуть ще ставку підняти,щоб залучити побільше.

В январе очень много гривневых выплат по ОВГЗ будет каждую неделю.
Всего на январь будет выплачено 18,2 млрд.грн +4 млрд.грн купонного дохода. А первая выплата будет уже 2 января , сразу с бодуна на 3 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:42

zzzzzz

— Доктор, а у вас ошибки бывают? — Да бывают, но мы их закапываем!

НЕ ВЕРЮ.

Потому как еще ни разу не видел, чтобы кто то , вырывая у себя волосы на голове с крупных банков,, кричал на фига я это покупал.
Вот возьмем предыдущие покупки ОГВЗ, и после получения процентов, покупки валюты.
Сдали бакс по 28,67 ...а откупились по 26 с ли...ем .
Вывели все и снова ждут , когда "праздник жизни"?

И кто этот "праздник жизни" оплатил ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:45

холява
Бывает, и много. Есть такая статья в отчете у банков - "результаты операций с иностранной валютой". Там влеты на сотни миллионов бывают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:50

zzzzzz
Плохо это .
Так нельзя

— Вовочка, у тебя в кармане сто гривен, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто гривен, Марья Ивановна. — Ты плохо знаешь математику! — А вы плохо знаете моего папу!
холява
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