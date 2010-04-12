RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7172717371747175>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:50

zzzzzz
Плохо это .
Так нельзя

— Вовочка, у тебя в кармане сто гривен, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто гривен, Марья Ивановна. — Ты плохо знаешь математику! — А вы плохо знаете моего папу!
холява
2
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57

Нефть вообще закапывают....за 2 месяца от максимума -40% , сегодня -5%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29703
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4828 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:02

Они у себя занимают под 20%.
Grisha1
 
Повідомлень: 107
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:12

Судя по тому как валится нефть, и то что американские фондовые индексы открылись +1% а сейчас ушли в минуса , инвесторы верят в повышение ставки ФРС

Даже бонды упали на 1,1% :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29703
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4828 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:37

По МВФ есть инфа?
asti
 
Повідомлень: 375
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:53

  asti написав:По МВФ есть инфа?


Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.


Малавата будит.
Востаннє редагувалось Наблюдатель в Вів 18 гру, 2018 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Наблюдатель
 
Повідомлень: 198
З нами з: 02.02.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:58

  Наблюдатель написав:
  asti написав:По МВФ есть инфа?


Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.


ВБ и МВФ это разные организации.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29703
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4828 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:01

  AGK написав:"Зустріч Ради директорів (по Україні – ред.) відбудеться близько дев’ятої вечора за київським часом (близько 14:00 за Вашингтоном – ред.). Після засідання одразу ж буде оприлюднено прес-реліз за його результатами", - розповіли в МВФ.


Что там можно два часа говорить, вопрос всего один у них на заседании.
Народ волнуется /c/
freeze
4
 
Повідомлень: 8870
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3547 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
10.12.2018 500,184436 27,7768 -0,0474 27,2458 0,0027
11.12.2018 511,034086 27,7132 -0,0637 27,2482 0,0024
12.12.2018 545,636490 27,8081 0,09497 27,2513 0,0031
13.12.2018 555,341980 27,8670 0,05887 27,2547 0,0034
14.12.2018 489,961583 27,8371 -0,0299 27,2575 0,0028

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,002575(-0,079704). Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 0,2575 копійки за добу. Це майже в 31 раз меньше того як він падав на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,002880(0,003842). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,288 копійки за добу. Це у 1,33 рази повільніше ніж на тому тижні.

Повні оберти МБ за тиждень - 2602,1586(2486,4542). Оберти на 115,7044 млн. більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 520,43(497,29) млн. долярів. Це на 4,65 відсотка більше від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 427,55(425,53). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,25750005. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,25750005+10(робочі дні)*0,00288=27,28630005 грн/дол.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 662
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16

  zzzzzz написав:холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Павительство латает дыры за счет внешних займов.
А діра ширше не стає, % запозичення підвищуєм, гривневих боргів Мінфіна по ОВДП на наступний рік, прям лавина якась, зато доляр "закопуєм" - стабздєц. :D .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 06.01.17
Подякував: 731 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7172717371747175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, J і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6519 1382054
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 16:30
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1400, 1401, 1402
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14018 1604034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 23:56
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 251443
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65392)
18.12.2018 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.