zzzzzz
Плохо это .
Так нельзя
— Вовочка, у тебя в кармане сто гривен, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто гривен, Марья Ивановна. — Ты плохо знаешь математику! — А вы плохо знаете моего папу!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:50
zzzzzz
Плохо это .
Так нельзя
— Вовочка, у тебя в кармане сто гривен, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто гривен, Марья Ивановна. — Ты плохо знаешь математику! — А вы плохо знаете моего папу!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57
Нефть вообще закапывают....за 2 месяца от максимума -40% , сегодня -5%
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:12
Судя по тому как валится нефть, и то что американские фондовые индексы открылись +1% а сейчас ушли в минуса , инвесторы верят в повышение ставки ФРС
Даже бонды упали на 1,1%
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:53
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Приветствую решение совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.
Малавата будит.
Востаннє редагувалось Наблюдатель в Вів 18 гру, 2018 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:58
ВБ и МВФ это разные организации.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:01
Что там можно два часа говорить, вопрос всего один у них на заседании.
Народ волнуется /c/
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
10.12.2018 500,184436 27,7768 -0,0474 27,2458 0,0027
11.12.2018 511,034086 27,7132 -0,0637 27,2482 0,0024
12.12.2018 545,636490 27,8081 0,09497 27,2513 0,0031
13.12.2018 555,341980 27,8670 0,05887 27,2547 0,0034
14.12.2018 489,961583 27,8371 -0,0299 27,2575 0,0028
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,002575(-0,079704). Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 0,2575 копійки за добу. Це майже в 31 раз меньше того як він падав на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,002880(0,003842). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,288 копійки за добу. Це у 1,33 рази повільніше ніж на тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 2602,1586(2486,4542). Оберти на 115,7044 млн. більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 520,43(497,29) млн. долярів. Це на 4,65 відсотка більше від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 427,55(425,53). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,25750005. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,25750005+10(робочі дні)*0,00288=27,28630005 грн/дол.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16
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