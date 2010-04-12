Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:19
Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.
Эх как неожиданно ))))
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33
Катерина Рожкова поделилась публикацией.
4 мин. · Ура! Ми отримали позитивне рішення Ради Директорів МВФ!!!!!!!! Вітаю всіх. Більше інформації вранці.
Она поделилась публикацией Рашкована
Кто не в курсе кто такой Рашкован - Alternate Executive Director в International Monetary Fund
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zzzzzz
в Вів 18 гру, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33
asti написав:
По МВФ есть инфа?
Утвердили. +$1,4 млрд должны зайти до 25-го декабря.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:34
zzzzzz написав:
Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.
Эх как неожиданно ))))
теперь банки возьмут рефинансирование НБУ под 20% и купят на него ОВГЗ под 20,5%
J
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35
J написав: zzzzzz написав:
Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.
Эх как неожиданно ))))
теперь банки возьмут рефинансирование НБУ под 20% и купят на него ОВГЗ под 20,5%
Они уже это сделали сегодня )))
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:39
Alex2006 написав: asti написав:
По МВФ есть инфа?
Утвердили. +$1,4 млрд должны зайти до 25-го декабря.
Якщо так, то план №2 на цій новині, завтра черги в обмінники зранку і -10-20 коп., але потім все одно вгору.
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Перес де Куэльяр
в Вів 18 гру, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:40
Перес де Куэльяр Кстати может быть , с учетом того что завтра Минфин погасит 4 млрд.грн а заберет с рынка 11,3 млрд ! Не ясным остается вопрос о планах по займам на 18 млрд. НО вишенка будет в январе , когда посыпятся погашения
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:44
Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rad ... i-ta-media
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:50
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр
Кстати может быть , с учетом того что завтра Минфин погасит 4 млрд.грн а заберет с рынка 11,3 млрд !
Не ясным остается вопрос о планах по займам на 18 млрд.
НО вишенка будет в январе , когда посыпятся погашения
Теж так думаю, масово населення не почне зливати валюту до закінчення свят, маю на увазі об*єми, як кожного року, тому не треба перейматись, бо курс не почне зараз провалюватись, так, скорегує на новині, а кожен тримає бакси, бо хто зна, що буде далі, зима вона така.....непередбачувана, передвиборча.
Перес де Куэльяр
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