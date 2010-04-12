Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.
Эх как неожиданно ))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:19
Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.
Эх как неожиданно ))))
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33
Она поделилась публикацией Рашкована
Кто не в курсе кто такой Рашкован - Alternate Executive Director в International Monetary Fund
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 гру, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:34
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35
Они уже это сделали сегодня )))
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:39
Якщо так, то план №2 на цій новині, завтра черги в обмінники зранку і -10-20 коп., але потім все одно вгору.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 18 гру, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:40
Перес де Куэльяр
Кстати может быть , с учетом того что завтра Минфин погасит 4 млрд.грн а заберет с рынка 11,3 млрд !
Не ясным остается вопрос о планах по займам на 18 млрд.
НО вишенка будет в январе , когда посыпятся погашения
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:44
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:50
Теж так думаю, масово населення не почне зливати валюту до закінчення свят, маю на увазі об*єми, як кожного року, тому не треба перейматись, бо курс не почне зараз провалюватись, так, скорегує на новині, а кожен тримає бакси, бо хто зна, що буде далі, зима вона така.....непередбачувана, передвиборча.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:56
J
Цена на нефть очень приятная для мокшанцев.
Томос,ВБ и МВФ наливают.
Совпадение? Не думаю(с).
Аж не верится,неужели решили дожимать великого многоходовочника?
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