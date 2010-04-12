RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7173717471757176>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:19

Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.

Эх как неожиданно ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29705
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33

Катерина Рожкова поделилась публикацией.
4 мин. ·
Ура!
Ми отримали позитивне рішення Ради Директорів МВФ!!!!!!!!
Вітаю всіх.
Більше інформації вранці.

Она поделилась публикацией Рашкована
Кто не в курсе кто такой Рашкован - Alternate Executive Director в International Monetary Fund
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 гру, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29705
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33

  asti написав:По МВФ есть инфа?

Утвердили. +$1,4 млрд должны зайти до 25-го декабря.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:34

  zzzzzz написав:Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.

Эх как неожиданно ))))

теперь банки возьмут рефинансирование НБУ под 20% и купят на него ОВГЗ под 20,5%
J
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35

  J написав:
  zzzzzz написав:Поступила информация что в связи с провалом плана по приватизации Кабмин сегодня принял решение увеличить плановые заимствования внутри страны на 18 млрд.грн.

Эх как неожиданно ))))

теперь банки возьмут рефинансирование НБУ под 20% и купят на него ОВГЗ под 20,5%


Они уже это сделали сегодня ))) :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29705
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:39

  Alex2006 написав:
  asti написав:По МВФ есть инфа?

Утвердили. +$1,4 млрд должны зайти до 25-го декабря.
Якщо так, то план №2 на цій новині, завтра черги в обмінники зранку і -10-20 коп., але потім все одно вгору.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 18 гру, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 06.01.17
Подякував: 731 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:40

Перес де Куэльяр
Кстати может быть , с учетом того что завтра Минфин погасит 4 млрд.грн а заберет с рынка 11,3 млрд !

Не ясным остается вопрос о планах по займам на 18 млрд.

НО вишенка будет в январе , когда посыпятся погашения
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29705
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:44

Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.

https://www.minfin.gov.ua/news/view/rad ... i-ta-media
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29705
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:50

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
Кстати может быть , с учетом того что завтра Минфин погасит 4 млрд.грн а заберет с рынка 11,3 млрд !

Не ясным остается вопрос о планах по займам на 18 млрд.

НО вишенка будет в январе , когда посыпятся погашения
Теж так думаю, масово населення не почне зливати валюту до закінчення свят, маю на увазі об*єми, як кожного року, тому не треба перейматись, бо курс не почне зараз провалюватись, так, скорегує на новині, а кожен тримає бакси, бо хто зна, що буде далі, зима вона така.....непередбачувана, передвиборча.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 06.01.17
Подякував: 731 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:56

J
Цена на нефть очень приятная для мокшанцев.
Томос,ВБ и МВФ наливают.
Совпадение? Не думаю(с).
Аж не верится,неужели решили дожимать великого многоходовочника?
Sommi
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7173717471757176>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, imlex, Перес де Куэльяр і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6519 1382092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 16:30
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1400, 1401, 1402
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14018 1604087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 23:56
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 251460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65393)
19.12.2018 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.