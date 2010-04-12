Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн. Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается. Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.
С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов. Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.
ТИХИЙ написав: 13 дек 2018, 17:49 Яша на брифинге: *очередной транш поступит до 25 декабря *размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов "Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн. Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается. Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.
Об*єм дійсно великий на погашення, але всю осінь це чомусь не діяло на курс МБ, можливо пролонгують щось, та і % по ОВДП солодкий.
З таким переполохом, гадаю що на нерезидентів надію вже не роблять, хіба що після виборів.
Чому написав план №2 .Транш погодили, скорегуємо, а далі ВС відміняти, чи ні. А якщо провокація з боку москалів? Подовжуємо - значить вгору, відміняємо - курс після корекції знову відскочить до 28.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 19 гру, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.
ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.
Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...
С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов. Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
До цих позначок загін, треба щоб хтось купував доляр, всі розумні стали, коли нажухають тоді й біжать купувати. Туди й штучно протягнути зараз буде важко, але несподіваний форс-мажор приходить зненацька і треба бути готовим, от і все.
Продление ВП считаю маловероятным.
Та хто його знає, від мокшанців все можливо очикувати, зараз відмінять, а потом знову введуть.
Сержик написав:Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.
ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.
Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...
Основний чинник періоду "друга половина грудня - перша половина січня" - витрати бюджету, скажімо так, "допил недорозпиляного". Відкати віддають переважно готівкою у валюті. Купують по будь-якому курсу, в принципі. Прогнозувати щось без вихідних данних - неможливо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell