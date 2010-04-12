Додано: Сер 19 гру, 2018 03:04

zzzzzz написав: холява

А при чем тут НБУ к Минфину.

У каждого свои цели. Правительство латает дыры за счет внешних займов. А при чем тут НБУ к Минфину.У каждого свои цели. Правительство латает дыры за счет внешних займов.

Еще один момент с сегодняшним привлечением, по многим выпускам покупатель был всего 1 банк с крупным обьемом, что наводит на мысль о договорняке между минфином и этим банком, вероятно это гос.

Нефть вообще закапывают....за 2 месяца от максимума -40% , сегодня -5%

Цена на нефть очень приятная для мокшанцев.

Томос,ВБ и МВФ наливают.

Цели у них в общем-то одинаковые - как Вы и написали, латание дыр за счет внешних займов. Единственное - разные карманы и источники.Скорее договорняк между Минфином и НБУ с прокладкой в виде какого-то банка. Вполне вероятно госа.В январе, думаю, Минфин выкупит свои погашения обратно. Иначе это будет уж слишком откровенная игра на повышение.Не стоит преувеличивать. Сейчас брент 56,08 а максимум был 18 октября 86,7.Т.к. падение "всего" на 35%.Падение нефти безусловно уменьшает возможности РФ, но, справедливости ради, стоит заметить, что они закладывали при планировании цену 40 долл.В решении вопроса с МВФ сомнений почти не было, всё зависело в основном от нас. А ВБ и ЕС были давно согласованы и ждали только выполнения последнего условия - продолжения работы с МВФ.О томосе промолчу.