Додано: Сер 19 гру, 2018 01:37

Сержик написав: Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.



ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.



Основний чинник періоду "друга половина грудня - перша половина січня" - витрати бюджету, скажімо так, "допил недорозпиляного". Відкати віддають переважно готівкою у валюті. Купують по будь-якому курсу, в принципі.

