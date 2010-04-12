Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн. Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается. Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.
С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов. Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.
ТИХИЙ написав: 13 дек 2018, 17:49 Яша на брифинге: *очередной транш поступит до 25 декабря *размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов "Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн. Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается. Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.
Об*єм дійсно великий на погашення, але всю осінь це чомусь не діяло на курс МБ, можливо пролонгують щось, та і % по ОВДП солодкий.
З таким переполохом, гадаю що на нерезидентів надію вже не роблять, хіба що після виборів.
Чому написав план №2 .Транш погодили, скорегуємо, а далі ВС відміняти, чи ні. А якщо провокація з боку москалів? Подовжуємо - значить вгору, відміняємо - курс після корекції знову відскочить до 28.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 19 гру, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.
ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.
Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...
С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов. Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
До цих позначок загін, треба щоб хтось купував доляр, всі розумні стали, коли нажухають тоді й біжать купувати. Туди й штучно протягнути зараз буде важко, але несподіваний форс-мажор приходить зненацька і треба бути готовим, от і все.
Продление ВП считаю маловероятным.
Та хто його знає, від мокшанців все можливо очикувати, зараз відмінять, а потом знову введуть.
Сержик написав:Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.
ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.
Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...
Основний чинник періоду "друга половина грудня - перша половина січня" - витрати бюджету, скажімо так, "допил недорозпиляного". Відкати віддають переважно готівкою у валюті. Купують по будь-якому курсу, в принципі. Прогнозувати щось без вихідних данних - неможливо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zzzzzz написав:холява А при чем тут НБУ к Минфину. У каждого свои цели. Правительство латает дыры за счет внешних займов.
Цели у них в общем-то одинаковые - как Вы и написали, латание дыр за счет внешних займов. Единственное - разные карманы и источники.
Еще один момент с сегодняшним привлечением, по многим выпускам покупатель был всего 1 банк с крупным обьемом, что наводит на мысль о договорняке между минфином и этим банком, вероятно это гос.
Скорее договорняк между Минфином и НБУ с прокладкой в виде какого-то банка. Вполне вероятно госа.
В январе, думаю, Минфин выкупит свои погашения обратно. Иначе это будет уж слишком откровенная игра на повышение.
Нефть вообще закапывают....за 2 месяца от максимума -40% , сегодня -5%
Не стоит преувеличивать. Сейчас брент 56,08 а максимум был 18 октября 86,7. Т.к. падение "всего" на 35%.
Sommi
Цена на нефть очень приятная для мокшанцев. Томос,ВБ и МВФ наливают.
Падение нефти безусловно уменьшает возможности РФ, но, справедливости ради, стоит заметить, что они закладывали при планировании цену 40 долл. В решении вопроса с МВФ сомнений почти не было, всё зависело в основном от нас. А ВБ и ЕС были давно согласованы и ждали только выполнения последнего условия - продолжения работы с МВФ. О томосе промолчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Sommi написав:Цена на нефть очень приятная для мокшанцев. Томос,ВБ и МВФ наливают. Совпадение? Не думаю(с). Аж не верится,неужели решили дожимать великого многоходовочника?
Ну конечно не совпадение! Я вам уже докладывал. Новая украинская парадигма - вас приняли в золотой миллиард! Вот теперь и мучаются. Сейчас сольют со всех других призакрытых каналов и программ помощи столько, что абы вы успели заглотить и переварить. Вчера был важнейший знак - Рада проголосовала про переход на стандарты НАТО. Наша элита договорилась с масонами о вступлении Украины в ЕС и в НАТО в течение следующей каденции президента. Через пять лет ваша мечта сбылась! И эти пять лет в Украину будут вливать немерянно. Скоро привыкните к жиру и к улучшению жизни каждый день.