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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7174717571767177>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:04

Перес де Куэльяр

Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн.
Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается.
Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.

С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов.
Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:10

  zzzzzz написав:
Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.

https://www.minfin.gov.ua/news/view/rad ... i-ta-media

Яша слов на ветер не бросает 8)
  ТИХИЙ написав: 13 дек 2018, 17:49
Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:13

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн.
Нерезов как в прошлом году пока не наблюдается.
Хотя сигнал от МВФ и ВБ конечно может и привлекут кого-то на огонек на 3-6 месяцев, но тут выборы выпадают.
Об*єм дійсно великий на погашення, але всю осінь це чомусь не діяло на курс МБ, можливо пролонгують щось, та і % по ОВДП солодкий.

З таким переполохом, гадаю що на нерезидентів надію вже не роблять, хіба що після виборів.

Чому написав план №2 .Транш погодили, скорегуємо, а далі ВС відміняти, чи ні. А якщо провокація з боку москалів? Подовжуємо - значить вгору, відміняємо - курс після корекції знову відскочить до 28.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 19 гру, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:58

Перес де Куэльяр

Продление ВП считаю маловероятным.
Соглашусь что все зависит от Минфина, будет ли Минфин снимать эту ликвидность с рынка после погашения или нет это вопрос.

Еще один момент с сегодняшним привлечением, по многим выпускам покупатель был всего 1 банк с крупным обьемом, что наводит на мысль о договорняке между минфином и этим банком, вероятно это гос.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 01:02

Re: Валютный рынок в контексте

Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.

ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.

Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 01:08

zzzzzz
С другой стороны ЗВР на конец года будут 20-21 млрд.долларов.
Средств для тушения пожара у НБУ хватит, весь вопрос, а нужно ли будет тушить пожар если курс поднимется до 28,5 - 29
До цих позначок загін, треба щоб хтось купував доляр, всі розумні стали, коли нажухають тоді й біжать купувати. Туди й штучно протягнути зараз буде важко, але несподіваний форс-мажор приходить зненацька і треба бути готовим, от і все.

Продление ВП считаю маловероятным.


Та хто його знає, від мокшанців все можливо очикувати, зараз відмінять, а потом знову введуть.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 01:37

  Сержик написав:Этой зимой становится трудно что-либо прогнозировать.

ВП + предвыборный год + транш от МВФ 25 декабря (!). На мой взгляд, к 31 декабря, несмотря на транш, гривна традиционно чуть упадет, но я не жду даже 28.5. Мне кажется, остановимся примерно на 28.2-28.3. В январе жду подскока до 28.5-28.7. Думаю, что не выше, и главный загон этой зимы уже состоялся после введения ВП. Сомневаюсь, что достигнем тех же цифр.

Но все написанное выше - это так, пальцем в небо, см. начало сообщения...

Основний чинник періоду "друга половина грудня - перша половина січня" - витрати бюджету, скажімо так, "допил недорозпиляного". Відкати віддають переважно готівкою у валюті. Купують по будь-якому курсу, в принципі.
Прогнозувати щось без вихідних данних - неможливо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 03:04

  zzzzzz написав:холява
А при чем тут НБУ к Минфину.
У каждого свои цели. Правительство латает дыры за счет внешних займов.

Цели у них в общем-то одинаковые - как Вы и написали, латание дыр за счет внешних займов. Единственное - разные карманы и источники.

Еще один момент с сегодняшним привлечением, по многим выпускам покупатель был всего 1 банк с крупным обьемом, что наводит на мысль о договорняке между минфином и этим банком, вероятно это гос.

Скорее договорняк между Минфином и НБУ с прокладкой в виде какого-то банка. Вполне вероятно госа.

В январе, думаю, Минфин выкупит свои погашения обратно. Иначе это будет уж слишком откровенная игра на повышение.

Нефть вообще закапывают....за 2 месяца от максимума -40% , сегодня -5%

Не стоит преувеличивать. Сейчас брент 56,08 а максимум был 18 октября 86,7.
Т.к. падение "всего" на 35%. :)

Sommi
Цена на нефть очень приятная для мокшанцев.
Томос,ВБ и МВФ наливают.

Падение нефти безусловно уменьшает возможности РФ, но, справедливости ради, стоит заметить, что они закладывали при планировании цену 40 долл.
В решении вопроса с МВФ сомнений почти не было, всё зависело в основном от нас. А ВБ и ЕС были давно согласованы и ждали только выполнения последнего условия - продолжения работы с МВФ.
О томосе промолчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:23

  Sommi написав:Цена на нефть очень приятная для мокшанцев.
Томос,ВБ и МВФ наливают.
Совпадение? Не думаю(с).
Аж не верится,неужели решили дожимать великого многоходовочника?


Ну конечно не совпадение!
Я вам уже докладывал.
Новая украинская парадигма - вас приняли в золотой миллиард!
Вот теперь и мучаются.
Сейчас сольют со всех других призакрытых каналов и программ помощи столько, что абы вы успели заглотить и переварить.
Вчера был важнейший знак - Рада проголосовала про переход на стандарты НАТО.
Наша элита договорилась с масонами о вступлении Украины в ЕС и в НАТО в течение следующей каденции президента.
Через пять лет ваша мечта сбылась!
И эти пять лет в Украину будут вливать немерянно.
Скоро привыкните к жиру и к улучшению жизни каждый день.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

https://biz.censor.net.ua/resonance/310 ... _2019_rots
alex10
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