Додано: Сер 19 гру, 2018 09:40

За даними МВФ, нова програма SBA забезпечить підтримку економічної політики влади в 2019 році і зосередиться на утриманні макроекономічної і фінансової стабільності. Пріоритетами програми є:



- збереження бюджетної консолідації і подальше зниження держборгу;



- подальше зниження інфляції при збереженні гнучкого обмінного курсу;



- зміцнення фінансового сектора, сприяння в поверненні активів і відновлення банківського кредитування;



цитується в повідомленні першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.



За його словами, окремим пріоритетом нової програми є подальший прогрес в антикорупційних реформах.



Як ці всі вимоги МВФ мають вплинути на курс? Лише позитивно для гривні, особливо в напрямку кредитування бізнесу, потрібен ріст економіки, а не кредитування-перекредитування запозичень самому собі, тоді і з курсом, і з інфляцією буде все прогнозовано.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 19 гру, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.