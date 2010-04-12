За даними МВФ, нова програма SBA забезпечить підтримку економічної політики влади в 2019 році і зосередиться на утриманні макроекономічної і фінансової стабільності. Пріоритетами програми є:
- збереження бюджетної консолідації і подальше зниження держборгу;
- подальше зниження інфляції при збереженні гнучкого обмінного курсу;
- зміцнення фінансового сектора, сприяння в поверненні активів і відновлення банківського кредитування;
цитується в повідомленні першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.
За його словами, окремим пріоритетом нової програми є подальший прогрес в антикорупційних реформах.
Як ці всі вимоги МВФ мають вплинути на курс? Лише позитивно для гривні, особливо в напрямку кредитування бізнесу, потрібен ріст економіки, а не кредитування-перекредитування запозичень самому собі, тоді і з курсом, і з інфляцією буде все прогнозовано.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 19 гру, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
ЛАД написав: Падение нефти безусловно уменьшает возможности РФ, но, справедливости ради, стоит заметить, что они закладывали при планировании цену 40 долл. В решении вопроса с МВФ сомнений почти не было, всё зависело в основном от нас. А ВБ и ЕС были давно согласованы и ждали только выполнения последнего условия - продолжения работы с МВФ. О томосе промолчу.
Ну ты как ольгинец немного искажаешь картину... Да, в бюджете пида-рашкиных заложена цифра $40, сейчас в бюджете огромный профицит, отсекаемая часть идет в резервы ... Благодать? Нет. Стагнация. Падение жизненного уровня уже несколько лет пордряд (По их же данным!). Почему они сами не радуются, что выше $40? Да потому что 2014-2016 гг. им показали, что еще один такой напряг в условиях международной изоляции, и их ничего уже не спасает. Даже нынешний резервный фонд. Будет как конец 80-х - начало 90-х. По моим сведениям, через год, 2020-й новый год мы будет уже встречать без Путина. Причешут. Тебе томос не нравится? Мение русских о нашей церкви нас не интересует. Кто вы такие?
Sommi написав:Цена на нефть очень приятная для мокшанцев. Томос,ВБ и МВФ наливают. Совпадение? Не думаю(с). Аж не верится,неужели решили дожимать великого многоходовочника?
Ну конечно не совпадение! Я вам уже докладывал. Новая украинская парадигма - вас приняли в золотой миллиард! Вот теперь и мучаются. Сейчас сольют со всех других призакрытых каналов и программ помощи столько, что абы вы успели заглотить и переварить. Вчера был важнейший знак - Рада проголосовала про переход на стандарты НАТО. Наша элита договорилась с масонами о вступлении Украины в ЕС и в НАТО в течение следующей каденции президента. Через пять лет ваша мечта сбылась! И эти пять лет в Украину будут вливать немерянно. Скоро привыкните к жиру и к улучшению жизни каждый день.
наведіть хоч якісь аналітичні викладки, плз
Востаннє редагувалось alex10 в Сер 19 гру, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Падение нефти безусловно уменьшает возможности РФ, но, справедливости ради, стоит заметить, что они закладывали при планировании цену 40 долл. В решении вопроса с МВФ сомнений почти не было, всё зависело в основном от нас. А ВБ и ЕС были давно согласованы и ждали только выполнения последнего условия - продолжения работы с МВФ. О томосе промолчу.
Ну ты как ольгинец немного искажаешь картину... Да, в бюджете пида-рашкиных заложена цифра $40, сейчас в бюджете огромный профицит, отсекаемая часть идет в резервы ... Благодать? Нет. Стагнация. Падение жизненного уровня уже несколько лет пордряд (По их же данным!). Почему они сами не радуются, что выше $40? Да потому что 2014-2016 гг. им показали, что еще один такой напряг в условиях международной изоляции, и их ничего уже не спасает. Даже нынешний резервный фонд. Будет как конец 80-х - начало 90-х. По моим сведениям, через год, 2020-й новый год мы будет уже встречать без Путина. Причешут. Тебе томос не нравится? Мение русских о нашей церкви нас не интересует. Кто вы такие?
Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн.
Відносно високими ставками вдаться залучити потрібну суму. Плюс - кожен січень заходять нерезиденти. Надходження від МВФ траншу поповнить наші ЗВР і вони вже складатимуть суму,більшу за 3-місячний обсяг імпорту.Тому,з точки зору нерездентів,ризиків менше. Тепер,щоб нерезидентам зайти саме в гривневі ОВДП,їм потрібен прийнятний курс для продажу своїх доларів.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность продолжила возобновившееся накануне расширение, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало некоторое (с уровня 66 526,9 млн. грн. к отметке 67 289,5 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие продолжения компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 18 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1365, поднявшись до $1,1390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1401 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, не тронувшись с отметки 27,77/27,80 UAH/USD, «намекнули», что готовы сразу же пойти вниз без предварительного низкооборотного подскока, как накануне. «Думаю, сразу будем снижаться», - поделился мнением наш консультант.