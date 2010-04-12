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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7176717771787179>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:28

  tea написав:
  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн.

Відносно високими ставками вдаться залучити потрібну суму.
Плюс - кожен січень заходять нерезиденти.
Надходження від МВФ траншу поповнить наші ЗВР і вони вже складатимуть суму,більшу за 3-місячний обсяг імпорту.Тому,з точки зору нерездентів,ризиків менше.
Тепер,щоб нерезидентам зайти саме в гривневі ОВДП,їм потрібен прийнятний курс для продажу своїх доларів.


Может и удастся, но кто будет платить %% за эту "удачу" ??? В итоге мы все и заплатим :evil:
А если ещё и нерезидентов на валютных горках выгодно прокатим, то вообще.....
Нету у нас такого сайта где можно зарегистрировать петицию и запрете нашему Минфину занимать бабло по невменяемым ставкам, а министра финансов фтопку ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:44

  Vitalych-new написав:
  tea написав:Відносно високими ставками вдаться залучити потрібну суму.
Плюс - кожен січень заходять нерезиденти.
Надходження від МВФ траншу поповнить наші ЗВР і вони вже складатимуть суму,більшу за 3-місячний обсяг імпорту.Тому,з точки зору нерездентів,ризиків менше.
Тепер,щоб нерезидентам зайти саме в гривневі ОВДП,їм потрібен прийнятний курс для продажу своїх доларів.

А если ещё и нерезидентов на валютных горках выгодно прокатим, то вообще.....

Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті.
Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:49

Привет из Днепра-3

К 10.41 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Процесс катализировался новостью о возобновлении «отношений «МВФ и Киева.

Дата: 19 декабря 2018 г. на 10.43
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,85/27,95 UAH/USD
€ 31,65/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении
жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).

На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты пока низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).

На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.

Дата: 19 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 27,88/27,93 UAH/USD
EUR 31,70/31,77 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:20

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.11 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,71/27,73 UAH/USD) на объемных продажах экспортеров.

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика противоречит некоторому повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Следовательно, гривни от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, не хватает.

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:20

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті.
Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.


А как же Либо? Он тут "в темных очках" клялся последней почкой, что в нас вливать будут. А не отсасывать. Как он это там говорил? Мы уже почти католики-братья. А братья своих не кидают. Хотя, для гарантии, может латиницу ввести у нас?

С МВФ у меня непонятка. Аттракцион неслыханной щедрости. Когда ЗРВ ниже 3-месяцев у нас было, воду мутили, требовали разное. Но не дали. А тут вдруг со всех сторон крохи посыпались. И я так понимаю, почти неожиданно
для всех. ЗВР практически утрамбован сверхминимума. А серьёзные выплаты внешним, я так понял только в лютому.
Создают подушку безопасности?
И срок к 25-му оговорен, и ВОЛКмен с МЗС и решалами-парламентариями встречался.
Я к тому, что от Рождества до Рождества бдительность терять не следует.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:24

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:А серьёзные выплаты внешним, я так понял только в лютому.

Вже немає. Бо достроково 02.11. оплатили 6-місячні єврооблігації на суму 725000000$. В першому кварталі залишилось зовсім небагато
Персонально для ЛАДа (він мені не вірить на слово :D ) https://lb.ua/economics/2018/11/03/4115 ... vskie.html

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

Я тут спрашивал, вроде старикан ссылку дал. !.8 льярда первый квартал, в лютому погашений на 1 льярд. Может я и не прав. И не понятно, если досрочно вернули, так нам их же и в долг "досрочно" дали?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:52

  Эвген написав:Я тут спрашивал, вроде старикан ссылку дал. !.8 льярда первый квартал, в лютому погашений на 1 льярд. Может я и не прав.

Не плутайте зовнішні, внутрішні та зовнішні+внутрішні борги. Нас тиснуть зовнішні в першу чергу, а з внутрішніми значно легше "парєшать" :P
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті.
Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.
Честно говоря сам рассчитываю на нерезидентов,но будут ли они входить перед выборами? P.S1 Я так понимаю на фоне такой новости https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/18/643715/ поезд теперь будет двинаться в направлении станции 27!P.S2 А текм временем "Мінфін позичив на внутрішньому ринку близький до рекордного обсяг грошей - 20 мільярдів гривень"
https://economics.unian.ua/stockmarket/ ... riven.html
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