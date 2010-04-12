Я вот не понимаю что будет в январе . Минфин по плану будет погашать аж 22 млрд.грн.
Відносно високими ставками вдаться залучити потрібну суму. Плюс - кожен січень заходять нерезиденти. Надходження від МВФ траншу поповнить наші ЗВР і вони вже складатимуть суму,більшу за 3-місячний обсяг імпорту.Тому,з точки зору нерездентів,ризиків менше. Тепер,щоб нерезидентам зайти саме в гривневі ОВДП,їм потрібен прийнятний курс для продажу своїх доларів.
Может и удастся, но кто будет платить %% за эту "удачу" ??? В итоге мы все и заплатим А если ещё и нерезидентов на валютных горках выгодно прокатим, то вообще..... Нету у нас такого сайта где можно зарегистрировать петицию и запрете нашему Минфину занимать бабло по невменяемым ставкам, а министра финансов фтопку ???
tea написав:Відносно високими ставками вдаться залучити потрібну суму. Плюс - кожен січень заходять нерезиденти. Надходження від МВФ траншу поповнить наші ЗВР і вони вже складатимуть суму,більшу за 3-місячний обсяг імпорту.Тому,з точки зору нерездентів,ризиків менше. Тепер,щоб нерезидентам зайти саме в гривневі ОВДП,їм потрібен прийнятний курс для продажу своїх доларів.
А если ещё и нерезидентов на валютных горках выгодно прокатим, то вообще.....
Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті. Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.
К 10.41 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Процесс катализировался новостью о возобновлении «отношений «МВФ и Киева.
Дата: 19 декабря 2018 г. на 10.43 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
Дата: 19 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.34
Мелкий опт «неформал»
$ 27,88/27,93 UAH/USD EUR 31,70/31,77 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
По состоянию на 11.11 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,71/27,73 UAH/USD) на объемных продажах экспортеров.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых. Эта динамика противоречит некоторому повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Следовательно, гривни от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, не хватает.
tea написав:Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті. Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.
А как же Либо? Он тут "в темных очках" клялся последней почкой, что в нас вливать будут. А не отсасывать. Как он это там говорил? Мы уже почти католики-братья. А братья своих не кидают. Хотя, для гарантии, может латиницу ввести у нас?
С МВФ у меня непонятка. Аттракцион неслыханной щедрости. Когда ЗРВ ниже 3-месяцев у нас было, воду мутили, требовали разное. Но не дали. А тут вдруг со всех сторон крохи посыпались. И я так понимаю, почти неожиданно для всех. ЗВР практически утрамбован сверхминимума. А серьёзные выплаты внешним, я так понял только в лютому. Создают подушку безопасности? И срок к 25-му оговорен, и ВОЛКмен с МЗС и решалами-парламентариями встречался. Я к тому, что от Рождества до Рождества бдительность терять не следует.